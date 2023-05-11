Ünlü oyuncu Aslı Enver hamile mi ve Aslı Enver ne zaman doğum yapacak soruları sıklıkla gündeme geliyor. Kavak Yelleri, Suskunlar, İstanbullu Gelin gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren ve şimdilerde Mehmet Günsür ile başrolü paylaştığı Arayış dizisi için gün sayan Aslı Enver ne zaman doğum yapacağı merak ediliyor. Peki, Aslı Enver hamile mi? Aslı Enver ne zaman doğum yapacak?

7 aylık hamile güzel oyuncu Aslı Enver, doğum gününü kutlamak için eşi Berkin Gökbudak ile yurt dışına gitti. Hamile fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Enver, ne zaman doğum yapacağı merak ediliyor. Aslı Enver hamile mi? Aslı Enver ne zaman doğum yapacak? sorularına yanıt aranıyor. Aslı Enver hamile mi? Aslı Enver ne zaman doğum yapacak? Detaylar haberimizdedir…

ASLI ENVER HAMİLE Mİ?

Hamileliğin başından beri konuşmaktan çekinen ve karnını her fırsatta gizleyen Aslı Enver, kural bozdu. Instagram'da 6,4 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, doğum gününe özel yaptığı paylaşımda ilk kez karnını gösterdi. Oyuncu paylaşımında "Hayatımdaki her şey ve herkes için teşekkür ederim" ifadeleri yer verirken paylaşımda kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

ASLI ENVER NE ZAMAN DOĞUM YAPACAK?

7 aylık hamile güzel oyuncu Aslı Enver, doğum gününü kutlamak için eşi Berkin Gökbudak ile yurt dışına gitti. Hamileliğini gözlerden uzak yaşayan ve her fırsatta karnını saklayan oyuncu, ilk kez sosyal medya hesabından karnı burnunda bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.