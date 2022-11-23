'Hayat Bilgisi', 'Kavak Yelleri', 'Suskunlar', 'İstanbullu Gelin' dizileri ve 'Kardeşim Benim' filmiyle adını geniş kitlelere duyuran Aslı Enver ile iş insanı Berkin Gökbudak, 12 Kasım'da dünayevine girdi. Oyuncu Aslı Enver, bir hafta içinde iki büyük mutluluk yaşadı. 12 Kasım'da evlenen Enver, hamile olduğunu öğrendi. Peki, Aslı Enver hamile mi? Aslı Enver kaç aylık hamile?

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Aslı Enver, yaz başından beri aşk yaşadığı, ağustos başında ilk kez el ele görüntülendiği iş insanı Berkin Gökbudak ile geçtiğimiz günlerde sürpriz şekilde dünyaevine girdi. Mutluluğunun yüzünden okunduğu nikâh pozları ile sosyal medyanın gündemine oturan güzel oyuncu hakkında hamile olduğu iddiası ortaya atıldı. Peki, Aslı Enver hamile mi? Aslı Enver kaç aylık hamile? İşte detaylar haberimizde...

ASLI ENVER HAMİLE Mİ?

Aslı Enver, ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Ünlü oyuncu, yaklaşık 6 aydır aşk yaşadığı sevgilisi Berkin Gökbudak ile hayatını birleştirmişti.

Çift, aile arasında kıyılan sade bir nikah töreniyle mutluluğa 'evet' demişti. Sürpriz bir şekilde evlenen ikilinin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yapmıştı.

İkiliden müjdeli bir haber daha geldi. 38 yaşındaki Aslı Enver, nikah masasına oturduktan bir hafta sonra hamile olduğunu öğrendi.

Aslı Enver, evlenmeden hemen önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İlişkimiz devam ediyor, süper gidiyor" şeklinde konuşmuştu.

BİR ÇOCUK BABASI

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'ın yakın arkadaşları sayesinde tanıştığı öğrenildi. Geçtiğimiz aylarda Caddebostan'da güzel oyuncu ile ilk kez el ele görüntülenen Berkin Gökbudak'ın sekiz yaşında bir çocuğu bulunuyor.