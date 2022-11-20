Ünlü oyuncu Aslı Enver'in geçtiğimiz haftalarda Berkin Gökbulak ile sessiz sedası şekilde evlenmesi, önceki günlerde de nikah törenlerine ait görüntülerin ortaya çıkması hayranlarında büyük bir şok yaratmıştı. Magazin gündeminde yer alan bilgilerden sonra Aslı Enver hamile mi? Aslı Enver'in çocuğu mu olacak? Merak edildi.

Aslı Enver hamile mi? Ünlü oyuncu Aslı Enver'in geçtiğimiz haftalarda Berkin Gökbulak ile sessiz sedası şekilde evlenmesi, önceki günlerde de nikah törenlerine ait görüntülerin ortaya çıkması hayranlarında büyük bir şok yaratmıştı. Magazin gündeminde yer alan bilgilerden sonra Aslı Enver hamile mi? Aslı Enver'in çocuğu mu olacak? Merak edildi. İşte detaylar...

ASLI ENVER HAMİLE Mİ?

12 Kasım'da Berkin Gökbulak ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Aslı Enver'in hamile olduğu ortaya çıktı. Enver'in bu haberi kendi ağzından da duyurması bekleniyor.

HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENDİ, HEMEN NİKAH KIYILDI

İddiaya göre ünlü oyuncunun hamilelik testinin pozitif çıkması nedeniyle sevgilisiyle konuştuğu ve ikilinin acil bir şekilde evlilik kararı aldığı belirtildi. Hatta nikahın herkesten gizlenmesinin nedenlerinden biri de bu hamilelik oldu.

EVDE DİNLENİYOR, MÜJDELİ HABERİ KENDİSİ VERECEK

Hamilelik haberinden sonra Aslı Enver'in aile üyeleri tarafından bir an olsun bile yalnız bırakılmadığı belirtilirken, müjdeli haberi de kendi ağzından duyurması bekleniyor. Yakın çevresi ise şimdiden bebek telaşına girdi. Diğer yandan Aslı Enver hamileliği nedeniyle bir süre ekranlarda olamayacak.

BERKİN GÖKBUDAK KİMDİR?

Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Berkin Gökbudak, yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesi Pazarlama İletişim Yönetimi bölümünde yaptı. 8 yaşında bir çocuğu olan Gökbudak, bir firmada ürün müdürü, iş analitiği, satış etkinliği, global ürün müdürü, ve müşteri ilişkileri alanlarında görev yaptı.

Aslı Enver ile adı anılan Berkin Gökbudak hakkında, Aslı Enver şu açıklamayı yaptı; "Yaz başından bu yana iş insanı Berkin Gökbudak ile aşk yaşıyor. Önceki gün Levent'te görüntülenen oyuncu, muhabirlerin "Berkin Bey'le ilişkiniz devam ediyor mu?" sorusuna "Evet evet. İyi gidiyor, süper" yanıtını verdi. Bir süredir tiyatro oyununda yer aldığı için ekranlardan uzak olan Enver, hayranlarının beklediği müjdeyi de verdi. Ünlü isim, basın mensuplarının soruları üzerine iki farklı projeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlandığını açıkladı.

Kerem Tunçeri ile ayrılmasının ardından Berkin Gökbudak ile ilişki yaşamaya başlayan Aslı Enver, sosyal medya hesabından sürpriz bir müjde paylaşımında bulundu. Sevgilisi Berkin Gökbudak ile gelinlik ve damatlıklı pozlarını paylaşan Aslı Enver, gönderisinin altına ise "Eveeet" notunu düştü. Öte yandan aile arasında kıyılan sade bir nikahla hayatlarını birleştiren çiftin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yaptı.