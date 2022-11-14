Aslı Enver'in instagram paylaşımı üzerine evlendiği kişinin kim olduğu merak ediliyor. Arama motorlarında Aslı Enver kiminle evlendi? sorusu aratılıyor. Aslı Enver'in evlendiği isim Berkin Gökbudak hakkında merak edilenler var. Peki, Aslı Enver eşi kimdir? Aslı Enver kiminle evlendi? Berkin Gökbudak kimdir? Berkin Gökbudak ne iş yapıyor?

Aslı Enver kiminle evlendi? sorusu merak ediliyor. Aslı Enver'in sosyal medya paylaşımı ile evlendiğini duyurduğu Berkin Gökbudak'ın kim olduğu araştırılıyor. Peki, Aslı Enver eşi kimdir? Aslı Enver kiminle evlendi? Berkin Gökbudak kimdir? Berkin Gökbudak ne iş yapıyor?

ASLI EVNER KİMİNLE EVLENDİ?

Sevilen oyuncu Aslı Enver, 2019 yılında Murat Boz'la ayrılmasının ardından eski Milli Basketbolcu, Kerem Tunçeri ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bu ilişkisi de beklediği gibi gitmeyen Enver, bir süre sonra bu birlikteliğini noktalamıştı. Kerem Tunçeri ile ayrılmasının ardından Berkin Gökbudak ile ilişki yaşamaya başlayan Aslı Enver, sosyal medya hesabından sürpriz bir müjde paylaşımında bulundu. Sevgilisi Berkin Gökbudak ile gelinlik ve damatlıklı pozlarını paylaşan Aslı Enver, gönderisinin altına ise "Eveeet" notunu düştü. Öte yandan aile arasında kıyılan sade bir nikahla hayatlarını birleştiren çiftin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yaptı.

BERKİN GÖKBUDAK KİMDİR?

Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Berkin Gökbudak, yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesi Pazarlama İletişim Yönetimi bölümünde yaptı. 8 yaşında bir çocuğu olan Gökbudak, bir firmada ürün müdürü, iş analitiği, satış etkinliği, global ürün müdürü, ve müşteri ilişkileri alanlarında görev yaptı.

Aslı Enver ile adı anılan Berkin Gökbudak hakkında, Aslı Enver şu açıklamayı yaptı; "Yaz başından bu yana iş insanı Berkin Gökbudak ile aşk yaşıyor. Önceki gün Levent'te görüntülenen oyuncu, muhabirlerin "Berkin Bey'le ilişkiniz devam ediyor mu?" sorusuna "Evet evet. İyi gidiyor, süper" yanıtını verdi. Bir süredir tiyatro oyununda yer aldığı için ekranlardan uzak olan Enver, hayranlarının beklediği müjdeyi de verdi. Ünlü isim, basın mensuplarının soruları üzerine iki farklı projeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlandığını açıkladı. 12 Kasım tarihinde paylaştıkları fotoğraf ile evlendiklerini duyurdular.