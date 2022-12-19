Ünlü oyuncu Aslı Enver ile Berkin Gökbudak dünyaevine girdi. Çift, sürpriz bir şekilde nikah masasına otururken "Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbulak kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?" soruları gündeme geldi. Peki, Aslı Enver eşi kim? Aslı Enver kocası ne iş yapıyor? Berkin Gökbudak kimdir, kaç yaşında?

Ünlü oyuncu Aslı Enver ile Berkin Gökbudak dünyaevine girdi. Çift, sürpriz bir şekilde nikah masasına otururken "Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbulak kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?" soruları gündeme geldi. Peki, Aslı Enver eşi kim? Aslı Enver kocası ne iş yapıyor? Berkin Gökbudak kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar haberimizde...

ASLI ENVER'İN EŞİ KİM?

Sevilen oyuncu Aslı Enver, 2019 yılında Murat Boz'la ayrılmasının ardından eski Milli Basketbolcu, Kerem Tunçeri ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bu ilişkisi de beklediği gibi gitmeyen Enver, bir süre sonra bu birlikteliğini noktalamıştı. Kerem Tunçeri ile ayrılmasının ardından Berkin Gökbudak ile ilişki yaşamaya başlayan Aslı Enver, sosyal medya hesabından sürpriz bir müjde paylaşımında bulundu. Sevgilisi Berkin Gökbudak ile gelinlik ve damatlıklı pozlarını paylaşan Aslı Enver, gönderisinin altına ise "Eveeet" notunu düştü. Öte yandan aile arasında kıyılan sade bir nikahla hayatlarını birleştiren çiftin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yaptı.

BERKİN GÖKBUDAK KİMDİR?

Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Berkin Gökbudak, yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesi Pazarlama İletişim Yönetimi bölümünde yaptı. 8 yaşında bir çocuğu olan Gökbudak, bir firmada ürün müdürü, iş analitiği, satış etkinliği, global ürün müdürü, ve müşteri ilişkileri alanlarında görev yaptı.

Aslı Enver ile adı anılan Berkin Gökbudak hakkında, Aslı Enver şu açıklamayı yaptı; "Yaz başından bu yana iş insanı Berkin Gökbudak ile aşk yaşıyor. Önceki gün Levent'te görüntülenen oyuncu, muhabirlerin "Berkin Bey'le ilişkiniz devam ediyor mu?" sorusuna "Evet evet. İyi gidiyor, süper" yanıtını verdi. Bir süredir tiyatro oyununda yer aldığı için ekranlardan uzak olan Enver, hayranlarının beklediği müjdeyi de verdi. Ünlü isim, basın mensuplarının soruları üzerine iki farklı projeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlandığını açıkladı. 12 Kasım tarihinde paylaştıkları fotoğraf ile evlendiklerini duyurdular.