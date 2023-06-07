Aslı Enver doğum yaptı mı? Aslı Enver bebeği cinsiyeti nedir? merak ediliyor. Mehmet Günsur ile Disney Plus'ta yayınlanacak olan Arayış dizisinde başrol oynayan Aslı Enver, dün akşam proje kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı. Aslı Enver doğum yaptı mı? Aslı Enver bebeği cinsiyeti nedir? gündeme geliyor. Peki, Aslı Enver doğum yaptı mı? Aslı Enver bebeği cinsiyeti nedir?

Aslı Enver doğum yaptı mı? Aslı Enver bebeği cinsiyeti nedir? gündeme geliyor. Aslı Enver doğum yaptı mı? Aslı Enver bebeği cinsiyeti nedir? soruları araştırılıyor. İlk bebeğine hamile olan Aslı Enver, dün akşam yeni dizisi Arayış'ın etkinliğine katıldı. 7,5 aylık hamile Enver, pembe elbisesiyle karnı burnunda pozlar vererek sosyal medya hesabından paylaştı. Aslı Enver doğum yaptı mı? Aslı Enver bebeği cinsiyeti nedir? Detaylar haberimizdedir…

ASLI ENVER DOĞUM YAPTI MI?

İlk bebeğine hamile olan Aslı Enver, dün akşam yeni dizisi Arayış'ın etkinliğine katıldı. 7,5 aylık hamile Enver, pembe elbisesiyle karnı burnunda pozlar vererek sosyal medya hesabından paylaştı.

ASLI ENVER BEBEĞİ CİNSİYETİ NEDİR?

Şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan Aslı Enver, davette pembe bol bir elbise tercih etti. Gold takıları ve ayakkabısıyla dikkatleri üzerine çeken Enver, gecede verdiği pozları da 6,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Enver'in "Çok heyecanlı" notuyla yaptığı paylaşıma Eda Ece, Nur Fettahoğlu ve Esra Erol'dan nazar boncuklu yorumlar geldi. Oyuncu paylaşımına kısa sürede 207 binden fazla beğeni geldi.