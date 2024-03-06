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Aslı Eligüzel kimdir? Memleket Partisi Kırklareli Belediye Başkan Adayı Aslı Eligüzel kaç yaşında, nereli?

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Memleket Partisi Kırklareli Belediye Başkan Adayı Aslı Eligüzel kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Aslı Eligüzel kimdir? Memleket Partisi Kırklareli Belediye Başkan Adayı Aslı Eligüzel kaç yaşında, nereli?

Aslı Eligüzel kimdir? Memleket Partisi Kırklareli Belediye Başkan Adayı Aslı Eligüzel kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Kırklareli Belediye Başkan Adayı Aslı Eligüzel kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Aslı Eligüzel kimdir? Memleket Partisi Kırklareli Belediye Başkan Adayı Aslı Eligüzel nereli? Detaylar haberimizdedir…

ASLI ELİGÜZEL KİMDİR?

Aslı Eligüzel, 31 Mart Yerel Seçimleri Memleket Partisi Kırklareli Belediye Başkan Adayıdır.

Aslı Eligüzel kimdir? Memleket Partisi Kırklareli Belediye Başkan Adayı Aslı Eligüzel kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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