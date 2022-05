Aslı Elif Tanuğur kimdir? Aslı Elif Tanuğur Samancı kaç yaşında, nereli? - Haberler

Aslı Elif Tanuğur kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Samancı, oğlu 11 aylıktan itibaren 2 ayda bir yüksek derecede ateşleniyordu ve sürekli antibiyotik vermek zorunda kalıyordu. 5 yaşına geldiğinde antibiyotiklerden dolayı çok kötü bir alerji gelişti ve tedavisi de yoktu. O dönemde doktor doktor gezdi. Ardından girişimcilik hikayesi başladı. Aslı Elif Tanuğur Samancı kaç yaşında, nereli?

ASLI ELİF TANUĞUR KİMDİR?

İşte, Aslı Elif Tanuğur'un yazdığı otobiyografisi:

"İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldum. Uzun yıllar bal sektörünün öncü firmalarından birinde Ar-Ge ve kalite direktörü olarak görev yaptım. Bu nedenle çalışma hayatım boyunca bal ile ilgili pek çok araştırmanın ve projenin hem yaratıcısı hem de yürütücüsü oldum.

Bu dönemde özel hayatımda ise önemli bir sorunla baş etmeye çalıyordum. Henüz 5 yaşında olan oğlumun bir kaç ay arayla ateşi çıkıyordu ve her defasında antibiyotik kullanmaktan bu ilaçlara karşı alerjisi oluşmuştu. Uzun süren arayışlarımızın sonunda başvurduğumuz bir doktor oğlum için çarenin bağışıklığının artırılması olduğunu söyledi. Ben de bu nedenle bağışıklığı güçlendirmenin doğal yolunu aramaya başladım. Ve taradığım bir çok bilimsel yayında propolis ve arı sütünden bahsedildiğini gördüm. Arı sütü bileşiminde bir çok protein, karbonhidrat, yağ ve vitamini içeren bir ürün. Propolis ise arıların bitki sap, yaprak ve tomurcuklarından topladığı, güçlü anti-bakteriyel ve anti-oksidan etkilere sahip tamamen doğal yine bir arı ürünü. Arılar, bu yapışkan ürünü, kovandaki mikropları yok etmek ve arı ailesinin sağlığını korumak için kullanır. Ben de çocuğumun sağlığını korumak için hem arı sütünü hem de propolisi kullanacaktım.

Bu galiba hayatımda tutunduğum en önemli umuttu. Oğlumun sağlığına tamamen kavuşacağını düşünmek bile heyecan verirken, propolise ulaşmak için vakit kaybetmemem gerekiyordu. Arı ürünlerine dair en çok bilinen ve tüketilen ürün baldır. Ben de uzun yıllardır bal sektörünün içindeydim zaten. Bu nedenle hemen iletişimim olan bal üreticileri ile temasa geçtim ve onlardan daha önce üretmedikleri arı sütünü ve kovandan kazıyıp attıkları propolisi benim için üretmelerini istedim. Propolis olduğu gibi yenmediği için ekstraksiyon (özütleme) yapmam gerekiyordu. Oğluma her gün arı sütü ve propolis özütü vermeye başladıktan sonra ise sonuç inanılmazdı. Bazen tek başına propolis, bazen propolis ve bal karışımı, bazen de arı sütü, bal ve propolis karışımı verdiğim sevgili oğlum aylar geçmesine rağmen hiç hastalanmamıştı. Bu benim için bir rüyaydı, gerçekleşmesi ise bana yeniden yaşam sevincini aşılamıştı. Bu tecrübe ile ikinci çocuğumda 1 yaşından itibaren bu ürünleri düzenli olarak her gün kullanmaya başladım ve her gün iki çocuğuma da düzenli olarak vermeye devam ediyorum…

Benim propolis ile olan yolculuğum ise burada bitmedi elbette. Önce eş dost çevresinde hikayem yayıldı, sonra uzak kimseler arasında. Benzer sorunları yaşayanların doğal ve sağlıklı arı ürünlerine ulaşmasını sağlamaya karar verdim. Böyle bir ürüne duyulan ihtiyacın ne kadar büyük olduğunu gördüm. Benim kadar şanslı olmayan insanlara elimi uzatmak için başta uzun yıllar birlikte çalıştığım mesai arkadaşım Taylan Samancı ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden hocam Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu ikna etmem gerekti. Onlarsız böyle bir yola girmeye cesaret edemeyeceğimin farkındaydım. Onları ikna etmeyi başardığımda ise artık üçümüz için de yeni bir yol görünmüştü. Şimdi aradan 3 yıl kadar zaman geçti. Ve artık benim hikayeme benzer hikayelere sahip e-postalar ve telefonlar alıyoruz müşterilerimizden. Bunlar beni çok mutlu ediyor. İnsanlara bu şekilde uzanabilmek, onların hayatına böylesine dokunabilmek kelimelerle ifade edilemeyecek kadar kıymetli benim için."

Samancı, oğlu 11 aylıktan itibaren 2 ayda bir yüksek derecede ateşleniyordu ve sürekli antibiyotik vermek zorunda kalıyordu. 5 yaşına geldiğinde antibiyotiklerden dolayı çok kötü bir alerji gelişti ve tedavisi de yoktu. O dönemde doktor doktor gezdi. Son ziyaret ettikleri doktor çocuğuna "Henoch Schönlein Purpurası" teşhisi koydu. Bu hastalık kanın damardan dışarı sızdığı bir nevi iç kanama idi ve doktor çocuğunun bağışıklığının aşırı düşük olduğunu belirtti.

Samancı, bağışıklığını arttırmak amacıyla bilimsel çalışmaları, tıbbi yayınları araştırmaya başladı. Tıbbi yayınlarda sürekli propolis ve arı sütü karşısına çıkıyordu. Bu ürünlerin tüm dünyada bağışıklığı doğal yollarla güçlendirmek için kullanıldığı, prematüre doğan bebeklerde dahi enfeksiyonlara karşı kullanıldığı belirtiliyordu. O da bu ürünleri temin edip çocuğuna vermeyi düşündü. Oğlu için kendisi üretmeye karar verdi. 6 ay kendi ürettiği propolis özütü ve arı sütünü kullandıktan sonra oğlunda ne ateş ne alerji kalmıştı ve bağışıklığı da artmıştı. Bu şifayı görünce tüm annelere ulaştırma hayaliyle yola çıktı.

Türkiye'de daha önce üretilmeyen propolisi yine Türkiye'de ilk kez "Sözleşmeli Arıcılık" modeli ile üretmek ve proses yöntemini geliştirerek insan tüketimine uygun hale getirmek adına eşi Ziraat Yüksek Mühendisi, Arıcılık Uzmanı Taylan Samancı ve Gıda Mühendisi Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu ile birlikte KOSGEB destekli Ar-Ge projesiyle firmasını 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent'te kurdu.

- 28 farklı ödüle layık görüldü

Samancı, bu Ar-Ge projesiyle, kovandan elde edildiği ham haliyle tüketilemeyen propolisi özütleyerek insan tüketimine uygun hale getirdi. İçerisindeki antioksidan maddeleri maksimum düzeyde koruyarak özütlediği Anadolu propolisi, benzer ürünlerden en az 5 kat daha yüksek biyolojik aktiviteye sahip bulunuyor. Yaptığı inovatif çalışmalar ve geliştirdiği ürünlerle, ulusal ve uluslararası arenada toplam 28 farklı ödüle layık görüldü.

Şu anda propolis, arı sütü, bal, polen ve arı ürünleri içeren yüzde 100 doğal ve sağlıklı sürülebilir karışımlar üretiyor ve geliştirdiği propolisi, inovatif katma değerli yeni ürünlere dönüştürüyor. Amerika, Kore, Almanya, Hollanda, Belçika, İsveç, İngiltere, Avusturya, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kıbrıs ve Suudi Arabistan'a ihraç ederek Anadolu propolisini bir dünya markası yapma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ayrıca, Türkiye'de ilk defa hayata geçirdiği "Sözleşmeli Arıcılık" modeliyle sürdürülebilir arı ürünleri üretimi gerçekleştiren Samancı, bu model ile kontrollü koşullarda, kovandan sofraya izlenebilir üretimi sağlıyor.

Samancı'nın uzman ekibinde yer alan ziraat mühendisleri ve arıcılık uzmanları kontrolünde, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yer alan arıcılarla birebir çalışıyor, eğitim ve malzeme desteği veriyor. Şu anda Türkiye genelinde 1000 sözleşmeli arıcı ve 200 bin arı kovanında bu değerli ürünleri üretiyor ve 100 kişilik kadrosu, 3 bin metrekarelik tesisiyle çalışmalarına devam ediyor.

Haberler.com - Gündem