Serbest stil güreşçi olan Aslı Demir'in kim olduğu merak ediliyor. Türkiye Milli Takımı için mücadele eden Aslı Demir'in başarıları ve kariyeri araştırılıyor. Peki, Aslı Demir kimdir? Aslı Demir kaç yaşında, nereli? Aslı Demir boyu ve kilosu kaç? Aslı Demir hayatı ve biyografisi!

Türkiye Milli Takımı'nda yer alan sporcu Aslı Demir, izleyenleri kendisine hayran bırakıyor. Ankara Büyükşehir Belediyespor adına müsabakalara katılan sporcu, Türkiye Milli Takımı adına da müsabakalara katılıyor. Merakla araştırılan isim olan Aslı Demir kimdir? Aslı Demir kaç yaşında, nereli? Aslı Demir boyu ve kilosu kaç? Aslı Demir hayatı ve biyografisi!

ASLI DEMİR KİMDİR?

Aslı Demir , Türk kadın güreşçi. Serbest stilde mücadele eden Demir, Ankara Büyükşehir Belediyespor ve milli takım adına müsabakalara katılmaktadır. 1 Eylül 1999 yılında Konya'da doğmuştur. 1.71 boyunda, 68 kilodur. İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen 2018 Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası kadınlar 65 kilo müsabakalarında bronz madalya maçında Macar rakibi Noemi Szabados'u 5-3 mağlup ederek bronz madalya kazandı. Aslı Demir, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta düzenlenen 2021 Dünya U23 Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 65 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Son 16 turunda İsveçli Linnea Svensson'u 11-0 ve çeyrek finalde Arnavut Albina Drazhi'yi 10-0 sayı tuşu ile yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde Rusya'dan Dinara Salikhova'ya mağlup oldu. Bronz madalya maçında İtalyan rakibi Elena Esposito'yu 3-2 yenerek dünya üçüncüsü oldu. Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen 2022 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası kadınlar 68 kiloda finalde Moldovalı İrina Ringacı'ya kaybederek gümüş madalya kazandı. Konya'da Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda serbest stil 68 kilo üçüncülük müsabakasında Türkmenistanlı Oguljan Egemberdiyeva'yı 10-0 teknik üstünlükle yenerek bronz madalya kazandı.