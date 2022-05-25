Aslı Bekiroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Aslı Bekiroğlu hayatı ve biyografisi! - Haberler

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ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Gençlik dizileriyle tanınan Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetisyenlik Bölümünden mezun olduktan sonra video paylaşım sitesi Vine üzerinden çektiği videolarla tanındı.

Doğum tarihi: 16 Kasım 1995

26 yaşında

İstanbul

Boy: 1,62 m

Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur.

2006-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp Bölümünde arp ve solfej eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayımlanan Adı Mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım ve Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır.

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