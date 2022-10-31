Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı olan Aslı Baykal'ın CHP'den ayrılmasının üzerine vatandaşlar Aslı Baykal neden istifa etti? sorusunun yanıtını arama motorlarında arattı. Merak edilenler arasında yer alan Aslı Baykal'ın istifasının sebebi gündemde yer alıyor. Peki, Aslı Baykal neden istifa etti? Aslı Baykal istifa mı etti?

Deniz Baykal'ın kızının CHP'den istifa etmesi karşısında nasıl bir tavır aldığı ortaya çıktı

Aslı Baykal neden istifa etti? sorusu gündemde yer alıyor. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı olan Aslı Baykal'ın CHP'den ayrılmasının üzerine vatandaşlar Aslı Baykal neden istifa etti? sorusunun yanıtını arama motorlarında arattı. Peki, Aslı Baykal neden istifa etti? Aslı Baykal istifa mı etti? İşte merak edilenler...

ASLI BAYKAL NEDEN İSTİFA ETTİ?

Aslı Baykal, sosyal medya hesabı üzerinden CHP'den ayrıldığını vatandaşlara duyurdu. Aslı Baykal'ın paylaşımı ise şöyle oldu;