Aslı Baykal aday mı? 2023 Aslı Baykal milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Aslı Baykal aday mı? 2023 Aslı Baykal milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Aslı Baykal aday mı? 2023 Aslı Baykal milletvekili adayı mı? İşte detaylar...