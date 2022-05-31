Aslı Barış kimdir? TV8 2. sayfa konuğu Aslı Barış kaç yaşında, nereli? Aslı Barış hayatı ve biyografisi! - Haberler

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ASLI BARIŞ KİMDİR?

Ünlü moda yazarı olan Aslı Barış, yaklaşık 2001 yılından itibaren medya sektörünün içindedir. Kariyer hayatına NTV haber kanalında başlayan Aslı Barış, birçok sayıda gazetede çalışan ünlü isim, 'Aslı Barış Ekranda' isimli programın da yapımcısı ve sunucu olarak çalıştı. Bir dönem bir gazetede Başak Dizer Tatlıtuğ ve Ceylan Atınç'la birlikte moda konseyi köşesinde yazdı.

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