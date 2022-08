Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Aslı Aydıntaşbaş hakkında araştırmalar yapılıyor. Aslı Aydıntaşbaş kimdir? Aslı Aydıntaşbaş kaç yaşında, nereli? Aslı Aydıntaşbaş hayatı ve biyografisi!

ASLI AYDINTAŞBAŞ KİMDİR?

Doğum tarihi: 24 Şubat 1973

(49yaşında)

İstanbul

Gazeteciliğe Cumhuriyet gazetesinde başladı. Bosphorus Chronicle, Yeni Yüzyıl, NTV, Radikal, Sabah, Habertürk.com, Habertürk TV, Akşam ve Milliyet gazetesi köşe yazarı, muhabir, Washington temsilcisi ve Ankara temsilcisi olarak çalıştı. Bu sırada The New York Times, The Wall Street Journal gibi gazetelerde haber ve makaleleri yayımlandı. 2011 Türkiye genel seçimleri için CNN Türk'te Seçim Portreleri adlı programı, TRT Türk'te Küresel Nabız ile Skytürk360'ta Sıcak Temas ve CNN Türk'te Karşı Gündem adlı televizyon programlarını sundu. Demirören Holding'in patronu Erdoğan Demirören hakkında yazdığı bir yazı nedeniyle Milliyet gazetesindeki köşe yazarlığına son verildi