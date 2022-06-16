Aslı Atıl kimdir? Aslı Atıl kaç yaşında, nereli? Aslı Atıl biyografisi nedir?

'Kuşatma Yedi Uyuyanlar" isimli filmde görev yapan ve 2000 doğumlu olan Aslı Atıl'ın hayatı merak edildi. Peki, Aslı Atıl kimdir? Aslı Atıl kaç yaşında, nereli? Aslı Atıl hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ASLI ATIL KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni Aslı Atıl ile ilgili olarak en çok merak edilen sorulardan biri de kaç yaşında olduğudur. Asli Atıl, 15 Temmuz 2000 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Utku Uçar'ın yönetmenliğini yaptığı, ülkesi için birçok şeyden feragat etmeye hazır olan eski bir askeri konu edinen, ülkesi üzerinde oynanan oyunları bozmak üzere askerin girdiği mücadeleleri anlatan 'Kuşatma Yedi Uyuyanlar" isimli filmde görev yapmıştır. İzmir'de yaşamına devam eden Aslı Atıl'ın burada 80 binden fazla takipçisi bulunmaktadır.

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