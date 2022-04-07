Aslı Akyavaş kimdir? Aslı Akyavaş kaç yaşında, mesleği ne?

2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü Türkiye'den kazanan tek isim olan Orhan Pamuk, uzun zamandır birlikte olduğu Aslı Akyavaş ile evlendi. Çift, nikah törenini de sadece ailelerin olduğu bir grupla yaptı.

ASLI AKYAVAŞ KİMDİR?

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, nikah törenlerine de sadece ailelerini ve yakın çevresini davet etti. Aslı Akyavaş, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Siyaset Bölümü'nde mezun oldu ve Türkiye'de sağlık turizminin kurumsallaşmasındaki girişimiyle adından söz ettirdi.

Akyavaş, sağlık sektöründe yöneticilik görevlerinde yer aldı. 47 yaşındaki Aslı Akyavaş, 10 yıldır birlikte olduğu Yazar Orhan Pamuk ile nisan 2022'de nikah masasına oturdu. İlk evliliğini Aylin Türegün ile yapan Orhan Pamuk ve Aslı Akyavaş arasında 22 yaş fark var.

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