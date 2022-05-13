AsLanMashadoW kimdir, gerçek adı ne? AsLanMashadoW Twiiter hesabı ne? AsLanM4shadoW kaç yaşında? - Haberler

AsLanM4shadoW kimdir? Espor karşılaşmaları her geçen etki alanını genişleterek büyük kitlelere ulaşmaya devam ediyor. Espor oyuncuları hakkında bilgiler de Espor takipçileri tarafında merak ediliyor. Peki, AsLanMashadoW kimdir? AsLanMashadoW gerçek adı ne? AsLanM4shadoW kimdir? AsLanM4shadoW kaç yaşında? İşte detaylar...

ASLANM4SHADOW KİMDİR?

AsLanM4shadoW, BBL Espor takımında yer alan profesyonel Valorant oyuncusudur.

AsLanM4shadoW'un gerçek adı Ali Osman Balta'dır ve 26 yaşındadır.

AsLanM4shadoW'un Twitter kullanıcı adı @AsLanM4shadoW 'dur ve Twitter'da 88 bin takipçisi bulunmaktadır.

AsLanM4shadoW'un İnstagram kullanıcı adı @aliosmanbalta 'dır ve İnstagram'da 50 bin takipçisi bulunmaktadır.

AsLanM4shadoW'un Twitch kullanıcı adı @AsLanMashadoVV 'dur ve Twitch'te 237 bin takipçisi bulunmaktadır.

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