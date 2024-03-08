İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Aslan Sezgin kimdir? İYİ Parti İzmir Seferihisar Belediye Başkan adayı Aslan Sezgin kimdir?

İYİ PARTİ İZMİR SEFERİHİSAR ADAYI KİM?

İYİ Parti Seferihisar Belediye Başkan Adayı Aslan Sezgin oldu.

ASLAN SEZGİN KİMDİR?

Av. Aslan Sezgin yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2008 yılında tamamlamış ve 2013 yılından beri İzmir Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır. Av. Aslan Sezgin üniversite içerisinde, Prof. Dr. Dr. Selçuk Demirbulak ve Prof. Dr. Ferit Hakan Baykal danışmanlığında kurulan Hukuk ve Ekonomi Kulübünün kurucu üyesidir. Avukatlık stajına İstanbul Barosu' nda başlayan Av. Aslan Sezgin, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi "Avrupa Birliği Eğitim Programı" ve Bahçeşehir Üniversitesi "Ceza Hukuku Programını" tamamlayarak meslek hayatına başlamıştır. İzmir Barosu' na kayıtlı olarak serbest avukatlık faaliyetine devam eden ve Fütürizm sertifikasına sahip olan avukat, hukuk bürosunda sürekli yenilikçi bir anlayışıyla müvekkillerine daha şeffaf ve kaliteli hizmet vermeyi hedeflemektedir. 2015-2017 yılları arasında Torbalı Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanlığı görevini yürütmüştür. Kendisi Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından verilen Noterlik Belgesi' ne de sahiptir. Çeşitli bürolarda kıdemli avukat olarak çalışan Aslan Sezgin, mesleğindeki tüm birikim ve tecrübesiyle Bulvar Hukuk bünyesinde kurucu ortak olarak çalışmalarına devam etmektedir.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.