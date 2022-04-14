Aslan hangi element? Burç elementleri: Aslan hava, su, ateş, toprak burcu mu? Ateş burçları neler?

Aslan hangi element sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Astroloji, antik çağlardan günümüze kadar klasik element kavramını kendi konusunda da kullanmıştır . Batı astrolojisinde ve Yıldız astrolojisinde dört element kullanılır: Ateş , Toprak , Hava ve Su. Peki, Aslan hangi element? Aslanhava, su, ateş, toprak burcu mu? Ateş burçları neler? İşte, burçlar ve elementleri...

ATEŞ BURÇLARI NELER?

Koç, Aslan ve Yay, zodyakın üç ateş burcudur, yani astrolojik takvimde bu elementin bölümünde yer alırlar. Ateş burçlarının anahtar kelimeleri, ilham, tutku, sabırsızlık, sıcak, idealist ve yaratıcılıktır.

"Oluşturabilir ve yok edebilir." Kısacası, bir ateş burcuysanız, içinde bulunduğunuz duygusal yoğunluklarla süper temas halinde olmanız şaşırtıcı olmayacaktır.

İlkbahar – Hava – İkizler, Terazi, Kova

Yaz – Ateş – Koç, Aslan, Yay

Sonbahar – Toprak – Boğa, Başak, Oğlak

Kış – Su – Yengeç, Akrep, Balık

ASLAN HANGİ ELEMENT?

Aslan burcu ateş elementi grubundadır.

ATEŞ BURCU ÖZELLİKLERİ

Ateş burçları tutkuları, yaratıcılıkları, kendilerine özgünlükleri, ilhamları ve rekabetçi ruhları ile bilinir. Bu grupta olan burçların, "Genel olarak, mutlu olmak için umutsuzca ilham almaya ihtiyaçları var" ifadesi söyleniyor. "Ateş elementini düşünün - yakıta ihtiyacı var. Aksi takdirde yangın söner."