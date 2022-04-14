Aslan hangi element? Burç elementleri: Aslan hava, su, ateş, toprak burcu mu? Ateş burçları neler?
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Batı tropikal astrolojisinde 12 astrolojik işaret vardır. Burçlar, dört elementle ilişkilendirilir. Aslan hangi element sorusunun yanıtına bu kapsamda yanıt aranıyor. Dört elementin her biri, ekliptik boyunca her zaman birbirinden tam olarak 120 derece uzakta bulunan ve birbirleriyle üçgen içinde oldukları söylenen Zodyak'ın 3 burcu ile ilişkilidir. Peki, Aslan hava, su, ateş, toprak burcu mu? Ateş burçları neler? İşte, burç elementleri...
Aslan hangi element sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Astroloji, antik çağlardan günümüze kadar klasik element kavramını kendi konusunda da kullanmıştır . Batı astrolojisinde ve Yıldız astrolojisinde dört element kullanılır: Ateş , Toprak , Hava ve Su. Peki, Aslan hangi element? Aslanhava, su, ateş, toprak burcu mu? Ateş burçları neler? İşte, burçlar ve elementleri...
Koç, Aslan ve Yay, zodyakın üç ateş burcudur, yani astrolojik takvimde bu elementin bölümünde yer alırlar. Ateş burçlarının anahtar kelimeleri, ilham, tutku, sabırsızlık, sıcak, idealist ve yaratıcılıktır.
"Oluşturabilir ve yok edebilir." Kısacası, bir ateş burcuysanız, içinde bulunduğunuz duygusal yoğunluklarla süper temas halinde olmanız şaşırtıcı olmayacaktır.
- İlkbahar – Hava – İkizler, Terazi, Kova
- Yaz – Ateş – Koç, Aslan, Yay
- Sonbahar – Toprak – Boğa, Başak, Oğlak
- Kış – Su – Yengeç, Akrep, Balık
Aslan burcu ateş elementi grubundadır.
Ateş burçları tutkuları, yaratıcılıkları, kendilerine özgünlükleri, ilhamları ve rekabetçi ruhları ile bilinir. Bu grupta olan burçların, "Genel olarak, mutlu olmak için umutsuzca ilham almaya ihtiyaçları var" ifadesi söyleniyor. "Ateş elementini düşünün - yakıta ihtiyacı var. Aksi takdirde yangın söner."
- Eylem odaklı
- Tutkulu
- Yüksek enerji
- dürtüsel
- Rekabetçi
- mizaçlı