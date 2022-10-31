Dünya genelinde birçok Instagram kullanıcısının hesabı askıya alındı. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Askıya alınan hesaplar için vatandaşlar, Askıya alınan hesap nasıl açılır 2022? İnstagram'da hesap neden askıya alınır? İnstagram askıya alınan hesap tamamen kapanır mı, geri açılmaz mı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

İnstagram hesapları neden askıya alınır? İnstagram hesabım neden askıya alınmış? Askıya alınan instagram hesabı geri açılır mı? Askıya alınan hesaplar nasıl geri açılır? gündemin teknoloji alanında merak edilen başlıkları oldu. Peki, Askıya alınan hesap nasıl açılır 2022? İnstagram'da hesap neden askıya alınır? Bilgiler sizlerle...

INSTAGRAM HESABI ASKIYA NEDEN ALINIR?

Instagram'ın hesabının silinmesi veya askıya alınmasının birçok nedeni olabilir. Instagram hesapları kopya içerikler, telif, olağan dışı hareketlilik, müstehcen paylaşımlar, diğer kullanıcıları DM yoluyla rahatsız etme gibi nedenlerle askıya alınabiliyor.

INSTAGRAM HESABIM ASKIYA ALINDI NE ZAMAN AÇILIR?

Instagram hesabına giriş yaptıktan sonra, "Hesabınız devre dışı bırakıldı" veya "Üzgünüz, bir şeyler ters gitti" gibi bazı hatalarla veya hatta bu "Kullanıcı adı bulunamadı" gibi bir hatayla kullanıcı karşılaşabiliyor. Instagram'ın askıya alınması durumunda hesap sahibine bir bilgilendirme yapılıyor.

Kullanıcı hesabının yanlışlıkla kapandığı düşünülüyorsa, Instagram Yardım Merkezi sayfasından gerekli bilgiler doldurularak itiraz edilebilir. Form doldurulduktan sonra itiraz talebi Instagram tarafından inceleniyor. Ardından değerlendirme sonucunda yanlışlıkla hesabın kapatıldığı tespit edilirse hesap yeniden aktif hale geliyor.

INSTAGRAM GÜNCEL İTİRAZ FORMU LİNKİ

Aşağıdaki linklerden instagram itiraz formuna ulaşabilirsiniz. Buradan bilgileri doldurarak askıya alınan hesabınız için itiraz edebilirsiniz.

İNSTAGRAM İTİRAZ FORMU 1

İNSTAGRAM İTİRAZ FORMU 2 (ALTERNATİF)

Boş yerleri doldurarak formu doldurup karara itiraz edebilirsiniz.

İNSTAGRAM HESABIM ASKIYA ALINDI HATASI NEDİR?

Bugün 31 Ekim Pazartesi 2022 tarihinde dünya genelinde birçok Instagram kullanıcısının hesabı askıya alındı. Bunun ardından vatandaşlar, askıya alınan hesap nasıl geri açılır merak etmişti. Konu hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı fakat bazı kullanıcılar tarafından bir süre sonra hesapların düzeldiği bildirildi.

İnstagram'ın verdiği hata şu şekilde:

"Hesabını 31 Ekim 2022 tarihinde askıya aldık.

Bu karara katılmadığını bildirmek için 30 günün kaldı."