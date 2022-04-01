Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli yok mu, neden yok? 1 Nisan Cuma Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli neden başlamadı, final mi yaptı, bitti mi?
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TRT 1'in sevilen ve her Cuma günü yayınlanan dizisi Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli bugün TRT 1 yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli yok mu, neden yok? 1 Nisan Cuma Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli neden başlamadı, final mi yaptı, bitti mi? merak etti. Peki, Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli bugün yok mu? Bu akşam Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli var mı yok mu? İşte detaylar...
Bu akşam 1 Nisan Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli neden yok? Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli, Tekden Film imzalı, ilk bölümü 11 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Kamil Aydın'ın üstlendiği, senaryosunu ise İsa Yıldız, Fatma Nur Güldalı ve Ali Ozan Salkım'ın kaleme aldığı tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisi. Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli yok mu, neden yok? 1 Nisan Cuma Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli neden başlamadı, final mi yaptı, bitti mi?
Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor. Fakat bugün dizi yayın akışında yer almadı.
Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli normalde her hafta saat 20:00 'da Cuma günü TRT 1'de ekranlara geliyordu. Fakat 1 Nisan Cuma TRT 1 yayın akışında dizi yer almadı. Dizi bugün ekranlara gelmeyecek. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli bugün neden yayınlanmıyor resmi bir açıklama da yapılmadı. Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.
- 19:00 - Ana Haber
- 20:00 - Kara Tahta
- 00:05 - Kara Tahta
Dizi final yapmadı fakat bugün yeni bölümü neden yok resmi bir açıklama da gelmedi.
Molla Numan, başına gelen talihsiz olaylar boyunca onu yalnız bırakmayan Ayşe hatunu Peçenek Bey'i Mevlüd Bey'den ister ve nikahları kıyılır. Molla Numan hakkındaki iftiralardan kurtulmuş medreseye dönmüştür lakin manen kendini eksik hissetmektedir. Her şey yolunda giderken medreseden istifa eder ve Abdal Murat ile yola reva olur. Hakk'ın yolunda kendini bulmaya çabalar. Diğer taraftan Şeyh Murat'ın ise oyunlarına devam etmektedir. Somuncu Babayı Engürü'den yollamanın yollarını arar. Numan kendini bilme ve bulma duraklarından bir bir geçerek Engürüye döner. Sultan'ın emriyle hünkar vasalı Manuel ve Molla Numan inançlar üzerine ahali önünde sohbet ederek bir münazaraya girişecektir.
İslam tarihi ve Türk tarihine ışık tutan isimleri, yapımlarıyla hayata geçiren TRT ekranlarında çok yakında Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli başlıyor. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinin Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinin devamı niteliğinde olduğu ifade ediliyor. Konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin kim olduğu da araştırılmaya başlandı.
Kültür ve medeniyetin dünyaya tanıtılması bakımından bu tarz yapımların önemli olduğunu vurgulayan Tekden, "Tanıtıldığında ne kadar etkili olduğu, sevildiği ve beğenildiği fark edildi. Bu bakımdan biz bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Şu anda setinde olduğunuz Hacı Bayram Veli de 'Aşkın Yolculuğu' serisinin ikinci bölümü. 'Hacı Bayram Veli' dizimiz Yunus Emre gibi 26 bölüm olarak TRT'de yayınlanacak." ifadelerini kullandı.
- Burak Sevinç : Molla Numan/Hacı Bayram-ı Veli
- Hüseyin Soysalan : Somuncu Baba
- Sena Çakır : Ayşe Hatun
- Sude Kızık : Altınçiçek
- Atakan Yarımdünya : Abdal Murat
- Kemal Başar : Şeyh Murat
- Sinan Albayrak : Mevlüt Bey
- Ayhan Önem : Sadreddin
- Hüseyin Baylan : Tahsin Efendi
- Fırat Topkorur : Molla Rüstem
- Zekai Özdemir : Sinan
- Derda Yasir Yenal : Emir Buhari
- Aydın Sigalı : Molla Fenari
- Latif Koru : Yıldırım Bayezid
- Cenk Behram Su : Durmuş Efendi