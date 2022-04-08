Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hacı Bayram Veli dizisi ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? Cuma günü mü?
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Ekranların sevilen dizisi Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınalnıyor merak edildi. Dizi bugün yayın akışında yer almadığı için dizinin günü ve saati merak edildi. Peki, Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hacı Bayram Veli dizisi ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? Cuma günü mü? Hacı Bayram-ı Veli dizisi TRT 1'de mi? Hacı Bayram-ı Veli kaç bölüm sürecek? İşte bilgiler...
Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli ne zaman? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli saat kaçta? Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli, Tekden Film imzalı, ilk bölümü 11 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Kamil Aydın'ın üstlendiği, senaryosunu İsa Yıldız, Fatma Nur Güldalı, Ali Ozan Salkım'ın kaleme aldığı tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisi. Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hacı Bayram Veli dizisi ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? Cuma günü mü?
Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor.
Fakat 8 Nisan Cuma bugün dizi TRT 1 yayın akışında yer almadı. Dizi bugün neden yayınlanmıyor resmi bir açıklama da gelmedi.
- 15:30 - Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
- 17:00 - Ana Haber
- 17:30 - Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 19:00 - Ramazan Sevinci
- 20:00 - Kasaba Doktoru (Yeni dizi)
TRT 1 yayın akışında Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli yer almadı. Buna göre bugün yani 8 Nisan Cuma 2022 tarihinde Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli yeni bölümü olmayacak. Yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor. Resmi bir duyuru yapılmadı.
İslam tarihi ve Türk tarihine ışık tutan isimleri, yapımlarıyla hayata geçiren TRT ekranlarında çok yakında Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli başlıyor. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinin Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinin devamı niteliğinde olduğu ifade ediliyor. Konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin kim olduğu da araştırılmaya başlandı.
Kültür ve medeniyetin dünyaya tanıtılması bakımından bu tarz yapımların önemli olduğunu vurgulayan Tekden, "Tanıtıldığında ne kadar etkili olduğu, sevildiği ve beğenildiği fark edildi. Bu bakımdan biz bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Şu anda setinde olduğunuz Hacı Bayram Veli de 'Aşkın Yolculuğu' serisinin ikinci bölümü. 'Hacı Bayram Veli' dizimiz Yunus Emre gibi 26 bölüm olarak TRT'de yayınlanacak." ifadelerini kullandı.
Burak Sevinç : Molla Numan/Hacı Bayram-ı Veli
Hüseyin Soysalan : Somuncu Baba
Sena Çakır : Ayşe Hatun
Sude Kızık : Altınçiçek
Atakan Yarımdünya : Abdal Murat
Kemal Başar : Şeyh Murat
Sinan Albayrak : Mevlüt Bey
Ayhan Önem : Sadreddin
Hüseyin Baylan : Tahsin Efendi
Fırat Topkorur : Molla Rüstem
Zekai Özdemir : Sinan
Derda Yasir Yenal : Emir Buhari
Aydın Sigalı : Molla Fenari
Latif Koru : Yıldırım Bayezid
Cenk Behram Su : Durmuş Efendi