Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli ne zaman? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli saat kaçta? Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli, Tekden Film imzalı, ilk bölümü 11 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Kamil Aydın'ın üstlendiği, senaryosunu İsa Yıldız, Fatma Nur Güldalı, Ali Ozan Salkım'ın kaleme aldığı tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisi. Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hacı Bayram Veli dizisi ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? Cuma günü mü?

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM-I VELİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor.

Fakat 8 Nisan Cuma bugün dizi TRT 1 yayın akışında yer almadı. Dizi bugün neden yayınlanmıyor resmi bir açıklama da gelmedi.

TRT 1 8 NİSAN CUMA YAYIN AKIŞI

15:30 - Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

17:00 - Ana Haber

17:30 - Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

19:00 - Ramazan Sevinci

20:00 - Kasaba Doktoru (Yeni dizi)

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM-I VELİ BU AKŞAM YOK MU?

TRT 1 yayın akışında Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli yer almadı. Buna göre bugün yani 8 Nisan Cuma 2022 tarihinde Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli yeni bölümü olmayacak. Yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor. Resmi bir duyuru yapılmadı.

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM-I VELİ KONUSU NE?

İslam tarihi ve Türk tarihine ışık tutan isimleri, yapımlarıyla hayata geçiren TRT ekranlarında çok yakında Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli başlıyor. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinin Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinin devamı niteliğinde olduğu ifade ediliyor. Konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin kim olduğu da araştırılmaya başlandı.

Kültür ve medeniyetin dünyaya tanıtılması bakımından bu tarz yapımların önemli olduğunu vurgulayan Tekden, "Tanıtıldığında ne kadar etkili olduğu, sevildiği ve beğenildiği fark edildi. Bu bakımdan biz bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Şu anda setinde olduğunuz Hacı Bayram Veli de 'Aşkın Yolculuğu' serisinin ikinci bölümü. 'Hacı Bayram Veli' dizimiz Yunus Emre gibi 26 bölüm olarak TRT'de yayınlanacak." ifadelerini kullandı.

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM-I VELİ OYUNCULARI KİMLER?

Burak Sevinç : Molla Numan/Hacı Bayram-ı Veli

Hüseyin Soysalan : Somuncu Baba

Sena Çakır : Ayşe Hatun

Sude Kızık : Altınçiçek

Atakan Yarımdünya : Abdal Murat

Kemal Başar : Şeyh Murat

Sinan Albayrak : Mevlüt Bey

Ayhan Önem : Sadreddin

Hüseyin Baylan : Tahsin Efendi

Fırat Topkorur : Molla Rüstem

Zekai Özdemir : Sinan

Derda Yasir Yenal : Emir Buhari

Aydın Sigalı : Molla Fenari

Latif Koru : Yıldırım Bayezid

Cenk Behram Su : Durmuş Efendi