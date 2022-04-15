Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli, Tekden Film imzalı, ilk bölümü 11 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Kamil Aydın'ın üstlendiği, senaryosunu ise İsa Yıldız, Fatma Nur Güldalı ve Ali Ozan Salkım'ın kaleme aldığı tarih, kurgu ve dini türdeki Türk televizyon dizisi. Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli günü mü değişti, yeni yayın günü ve saati ne zaman? Hacı Bayram-ı Veli dizisi hangi gün? Cuma mı Cumartesi mi?

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM-I VELİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli normalde her hafta saat 20:00'da Cuma günü yayınlanıyordu. Fakat yapılan değişiklikle dizi yeni bölümüyle Cumartesi gününden itibaren gece 00:15'de ekranlara gelecektir.

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM-I VELİ GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ, YENİ GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli'nin yayın saati değişti. Dizi bundan böyle cumartesiden itibaren her gece saat 00:15'te yayınlanacaktır.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

"''Bundan böyle diline zikirden başka söz yasaktır!''

Ramazan'ın ilk gününden itibaren 15.30'da yayınlanan#AşkınYolculuğuHacıbayramıVeli cumartesiden itibaren yeni bölümüyle her gece saat 00.15'te TRT 1'de."

Buna göre dizi yeni bölümüyle Cumartesi günü gece 00:15'de ekranlara gelecek.

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM-I VELİ KONUSU NE?

İslam tarihi ve Türk tarihine ışık tutan isimleri, yapımlarıyla hayata geçiren TRT ekranlarında çok yakında Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli başlıyor. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinin Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinin devamı niteliğinde olduğu ifade ediliyor. Konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin kim olduğu da araştırılmaya başlandı.

Kültür ve medeniyetin dünyaya tanıtılması bakımından bu tarz yapımların önemli olduğunu vurgulayan Tekden, "Tanıtıldığında ne kadar etkili olduğu, sevildiği ve beğenildiği fark edildi. Bu bakımdan biz bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Şu anda setinde olduğunuz Hacı Bayram Veli de 'Aşkın Yolculuğu' serisinin ikinci bölümü. 'Hacı Bayram Veli' dizimiz Yunus Emre gibi 26 bölüm olarak TRT'de yayınlanacak." ifadelerini kullandı.

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM-I VELİ OYUNCU KADROSU

Burak Sevinç : Molla Numan/Hacı Bayram-ı Veli

Hüseyin Soysalan : Somuncu Baba

Sena Çakır : Ayşe Hatun

Sude Kızık : Altınçiçek

Atakan Yarımdünya : Abdal Murat

Kemal Başar : Şeyh Murat

Sinan Albayrak : Mevlüt Bey

Ayhan Önem : Sadreddin

Hüseyin Baylan : Tahsin Efendi

Fırat Topkorur : Molla Rüstem

Zekai Özdemir : Sinan

Derda Yasir Yenal : Emir Buhari

Aydın Sigalı : Molla Fenari

Latif Koru : Yıldırım Bayezid

Cenk Behram Su : Durmuş Efendi