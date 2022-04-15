Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli günü mü değişti, yeni yayın günü ve saati ne zaman? Hacı Bayram-ı Veli dizisi hangi gün? Cuma mı Cumartesi mi?
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Ekranların sevilen dizisi Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli normalde Cuma akşamları yayınlanıyordu fakat yapılan açıklamaya göre dizinin yayın saati değişti. Peki, Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli günü mü değişti, yeni yayın günü ve saati ne zaman? Hacı Bayram-ı Veli dizisi hangi gün? Cuma mı Cumartesi mi? İşte detaylar...
Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli, Tekden Film imzalı, ilk bölümü 11 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Kamil Aydın'ın üstlendiği, senaryosunu ise İsa Yıldız, Fatma Nur Güldalı ve Ali Ozan Salkım'ın kaleme aldığı tarih, kurgu ve dini türdeki Türk televizyon dizisi. Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli günü mü değişti, yeni yayın günü ve saati ne zaman? Hacı Bayram-ı Veli dizisi hangi gün? Cuma mı Cumartesi mi?
Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli normalde her hafta saat 20:00'da Cuma günü yayınlanıyordu. Fakat yapılan değişiklikle dizi yeni bölümüyle Cumartesi gününden itibaren gece 00:15'de ekranlara gelecektir.
Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli'nin yayın saati değişti. Dizi bundan böyle cumartesiden itibaren her gece saat 00:15'te yayınlanacaktır.
Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:
"''Bundan böyle diline zikirden başka söz yasaktır!''
Ramazan'ın ilk gününden itibaren 15.30'da yayınlanan#AşkınYolculuğuHacıbayramıVeli cumartesiden itibaren yeni bölümüyle her gece saat 00.15'te TRT 1'de."
Buna göre dizi yeni bölümüyle Cumartesi günü gece 00:15'de ekranlara gelecek.
İslam tarihi ve Türk tarihine ışık tutan isimleri, yapımlarıyla hayata geçiren TRT ekranlarında çok yakında Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli başlıyor. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinin Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinin devamı niteliğinde olduğu ifade ediliyor. Konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin kim olduğu da araştırılmaya başlandı.
Kültür ve medeniyetin dünyaya tanıtılması bakımından bu tarz yapımların önemli olduğunu vurgulayan Tekden, "Tanıtıldığında ne kadar etkili olduğu, sevildiği ve beğenildiği fark edildi. Bu bakımdan biz bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Şu anda setinde olduğunuz Hacı Bayram Veli de 'Aşkın Yolculuğu' serisinin ikinci bölümü. 'Hacı Bayram Veli' dizimiz Yunus Emre gibi 26 bölüm olarak TRT'de yayınlanacak." ifadelerini kullandı.
Burak Sevinç : Molla Numan/Hacı Bayram-ı Veli
Hüseyin Soysalan : Somuncu Baba
Sena Çakır : Ayşe Hatun
Sude Kızık : Altınçiçek
Atakan Yarımdünya : Abdal Murat
Kemal Başar : Şeyh Murat
Sinan Albayrak : Mevlüt Bey
Ayhan Önem : Sadreddin
Hüseyin Baylan : Tahsin Efendi
Fırat Topkorur : Molla Rüstem
Zekai Özdemir : Sinan
Derda Yasir Yenal : Emir Buhari
Aydın Sigalı : Molla Fenari
Latif Koru : Yıldırım Bayezid
Cenk Behram Su : Durmuş Efendi