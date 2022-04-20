Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli dizisi 7. bölümden 15. bölüme mi geçti, neden atladı? Dizinin 8. 9. 10. 11. bölümleri olmadı mı?
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TRT 1'in sevilen yapımlarından olan Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli dizisi 8. bölümünün ardından 15. bölümüne atladı. Bunun akabinde izleyiciler, Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli dizisi 8. bölümden 15. bölüme mi geçti, neden atladı? Dizinin 9. 10. 11. bölümleri olmadı mı? merak etti. İşte detaylar...
Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 9. 10. 11. 12. 13. 14. bölümleri yayınlanmadı. Bunun ise nedeni merak edildi. Peki, Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli dizisi 9. 10. 11. bölümleri olmadı mı? Neden yapılmadı, çekilmedi? Detaylar yazımızda...
Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli önceden her Cuma saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyordu. Ramazan ayına özel dizi her gün yeni bölümleriyle gece ekranlara geliyor. Bugün yani 20 Nisan 2022'de ise 19. bölümüyle saat 23:15'te yayınlanacak.
Dizi 8. bölümden 15. bölüme atlamıştı. Bu durum izleyiciler tarafından merak edildi. Şöyle ki dizinin bölümleri 2'ye bölündü ve haliyle 8. bölüm aslında 16. bölümmüş gibi oldu. Yani dizinin 8. bölümü 15-16. bölümlerine tekabül ediyor. Dizinin 9. bölümü ise 17-18. bölümlere denk gelmektedir. Kısacası dizinin ilk 7 bölümü 2'şer saat yayınlanmıştı. Bundan sonraki bölümler 1'er saat olarak 2 farklı bölümde yayınlanacak. Bundan dolayı dizi 7. bölümden 15. bölüme atlamış oldu.
Bu bölüm sırların yavaş yavaş çözülmeye başladığı bölümlerdir. Emir Sultan Somuncu Baba'nın, Sultan'ın cami inşaatını teftişi sırasında Padişah'ı tanıması Emir Sultan'ı iyiden iyiye şüphelendirmiştir. Stefan işçiler arasına ayrılık düşürmüş ve cami inşaatını sabote etmiştir. Numan bundan habersiz bir şekildedir. Tellal yollayarak çarşıya işçi aramaktadır. Stefan Numan'ın Sultan ile arasını açtığını düşünmüş ve ona türlü ayak oyunları kurmaktadır.
Burak Sevinç : Molla Numan/Hacı Bayram-ı Veli
Hüseyin Soysalan : Somuncu Baba
Sena Çakır : Ayşe Hatun
Sude Kızık : Altınçiçek
Atakan Yarımdünya : Abdal Murat
Kemal Başar : Şeyh Murat
Sinan Albayrak : Mevlüt Bey
Ayhan Önem : Sadreddin
Hüseyin Baylan : Tahsin Efendi
Fırat Topkorur : Molla Rüstem
Zekai Özdemir : Sinan
Derda Yasir Yenal : Emir Buhari
Aydın Sigalı : Molla Fenari
Latif Koru : Yıldırım Bayezid
Cenk Behram Su : Durmuş Efendi
Ayhan Eroğlu : Nebi Sufi