Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli dizisi 7. bölümden 15. bölüme mi geçti, neden atladı? Dizinin 8. 9. 10. 11. bölümleri olmadı mı?

Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 9. 10. 11. 12. 13. 14. bölümleri yayınlanmadı. Bunun ise nedeni merak edildi. Peki, Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli dizisi 9. 10. 11. bölümleri olmadı mı? Neden yapılmadı, çekilmedi? Detaylar yazımızda...

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAMI VELİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli önceden her Cuma saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyordu. Ramazan ayına özel dizi her gün yeni bölümleriyle gece ekranlara geliyor. Bugün yani 20 Nisan 2022'de ise 19. bölümüyle saat 23:15'te yayınlanacak.

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAMI VELİ NEDEN 15. BÖLÜME ATLADI?

Dizi 8. bölümden 15. bölüme atlamıştı. Bu durum izleyiciler tarafından merak edildi. Şöyle ki dizinin bölümleri 2'ye bölündü ve haliyle 8. bölüm aslında 16. bölümmüş gibi oldu. Yani dizinin 8. bölümü 15-16. bölümlerine tekabül ediyor. Dizinin 9. bölümü ise 17-18. bölümlere denk gelmektedir. Kısacası dizinin ilk 7 bölümü 2'şer saat yayınlanmıştı. Bundan sonraki bölümler 1'er saat olarak 2 farklı bölümde yayınlanacak. Bundan dolayı dizi 7. bölümden 15. bölüme atlamış oldu.

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAMI VELİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bu bölüm sırların yavaş yavaş çözülmeye başladığı bölümlerdir. Emir Sultan Somuncu Baba'nın, Sultan'ın cami inşaatını teftişi sırasında Padişah'ı tanıması Emir Sultan'ı iyiden iyiye şüphelendirmiştir. Stefan işçiler arasına ayrılık düşürmüş ve cami inşaatını sabote etmiştir. Numan bundan habersiz bir şekildedir. Tellal yollayarak çarşıya işçi aramaktadır. Stefan Numan'ın Sultan ile arasını açtığını düşünmüş ve ona türlü ayak oyunları kurmaktadır.

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAMI VELİ OYUNCU KADROSU

Burak Sevinç : Molla Numan/Hacı Bayram-ı Veli

Hüseyin Soysalan : Somuncu Baba

Sena Çakır : Ayşe Hatun

Sude Kızık : Altınçiçek

Atakan Yarımdünya : Abdal Murat

Kemal Başar : Şeyh Murat

Sinan Albayrak : Mevlüt Bey

Ayhan Önem : Sadreddin

Hüseyin Baylan : Tahsin Efendi

Fırat Topkorur : Molla Rüstem

Zekai Özdemir : Sinan

Derda Yasir Yenal : Emir Buhari

Aydın Sigalı : Molla Fenari

Latif Koru : Yıldırım Bayezid

Cenk Behram Su : Durmuş Efendi

Ayhan Eroğlu : Nebi Sufi

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