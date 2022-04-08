Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli, Tekden Film imzalı, ilk bölümü 11 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Kamil Aydın'ın üstlendiği, senaryosunu ise İsa Yıldız, Fatma Nur Güldalı ve Ali Ozan Salkım'ın kaleme aldığı tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisi. Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli bitti mi, final mi yaptı? Bu hafta Hacı Bayram-ı Veli dizisi 8. bölüm yok mu, neden yok, yayından mı kaldırıldı? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli dizisi yeni bölüm neden yok?

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM-I VELİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor. Fakat bugün dizi tam saatinde yayın akışında yer almadı.

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM-I VELİ BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli normalde her hafta saat 20:00 'da Cuma günü TRT 1'de ekranlara geliyordu. Fakat 8 Nisan Cuma TRT 1 yayın akışında dizi tam saatinde yer almadı. Ramazan ayında dizi hafta içi her gün saat 15:30'da ekranlara geliyor. Dizinin 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisi bitti mi, final mi yaptı henüz resmi bir açıklama da gelmedi. Dizi bugün 15:30'da tekrar bölümüyle yayında olması bekleniyor. Yeni bölüm tanıtımı henüz yapılmadı.

TRT 1 8 NİSAN CUMA YAYIN AKIŞI

15:30 - Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

17:00 - Ana Haber

17:30 - Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

19:00 - Ramazan Sevinci

20:00 - Kasaba Doktoru (Yeni dizi)

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM-I VELİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Molla Numan, başına gelen talihsiz olaylar boyunca onu yalnız bırakmayan Ayşe hatunu Peçenek Bey'i Mevlüd Bey'den ister ve nikahları kıyılır. Molla Numan hakkındaki iftiralardan kurtulmuş medreseye dönmüştür lakin manen kendini eksik hissetmektedir. Her şey yolunda giderken medreseden istifa eder ve Abdal Murat ile yola reva olur. Hakk'ın yolunda kendini bulmaya çabalar. Diğer taraftan Şeyh Murat'ın ise oyunlarına devam etmektedir. Somuncu Babayı Engürü'den yollamanın yollarını arar. Numan kendini bilme ve bulma duraklarından bir bir geçerek Engürüye döner. Sultan'ın emriyle hünkar vasalı Manuel ve Molla Numan inançlar üzerine ahali önünde sohbet ederek bir münazaraya girişecektir.

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM-I VELİ KONUSU NE?

İslam tarihi ve Türk tarihine ışık tutan isimleri, yapımlarıyla hayata geçiren TRT ekranlarında çok yakında Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli başlıyor. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinin Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinin devamı niteliğinde olduğu ifade ediliyor. Konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin kim olduğu da araştırılmaya başlandı.

Kültür ve medeniyetin dünyaya tanıtılması bakımından bu tarz yapımların önemli olduğunu vurgulayan Tekden, "Tanıtıldığında ne kadar etkili olduğu, sevildiği ve beğenildiği fark edildi. Bu bakımdan biz bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Şu anda setinde olduğunuz Hacı Bayram Veli de 'Aşkın Yolculuğu' serisinin ikinci bölümü. 'Hacı Bayram Veli' dizimiz Yunus Emre gibi 26 bölüm olarak TRT'de yayınlanacak." ifadelerini kullandı.

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM-I VELİ OYUNCU KADROSU

Burak Sevinç : Molla Numan/Hacı Bayram-ı Veli

Hüseyin Soysalan : Somuncu Baba

Sena Çakır : Ayşe Hatun

Sude Kızık : Altınçiçek

Atakan Yarımdünya : Abdal Murat

Kemal Başar : Şeyh Murat

Sinan Albayrak : Mevlüt Bey

Ayhan Önem : Sadreddin

Hüseyin Baylan : Tahsin Efendi

Fırat Topkorur : Molla Rüstem

Zekai Özdemir : Sinan

Derda Yasir Yenal : Emir Buhari

Aydın Sigalı : Molla Fenari

Latif Koru : Yıldırım Bayezid

Cenk Behram Su : Durmuş Efendi

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