Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli devam edecek mi, hangi günler, saat kaçta?
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TRT 1'in sevilen dizisi Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli geçtiğimiz günlerde akşam yayın akışından kaldırılmıştı. Yeni gelen haberlere göre dizi kaldığı yerden devam edecek. Dizinin 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli devam edecek mi, hangi günler, saat kaçta? İşte detaylar...
Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli, Tekden Film imzalı, ilk bölümü 11 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Kamil Aydın'ın üstlendiği, senaryosunu ise İsa Yıldız, Fatma Nur Güldalı ve Ali Ozan Salkım'ın kaleme aldığı tarih, kurgu ve dini türdeki Türk televizyon dizisi. Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli devam edecek mi, hangi günler, saat kaçta?
Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli normalde her hafta saat 20:00'da Cuma günü yayınlanıyordu. Fakat yapılan değişiklikle dizi yeni bölümüyle Cumartesi gününden itibaren gece 00:15'de ekranlara gelecektir.
Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli'nin yayın saati değişti. Dizi bundan böyle cumartesiden itibaren her gece saat 00:15'te yayınlanacaktır.
Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:
"''Bundan böyle diline zikirden başka söz yasaktır!''
Ramazan'ın ilk gününden itibaren 15.30'da yayınlanan#AşkınYolculuğuHacıbayramıVeli cumartesiden itibaren yeni bölümüyle her gece saat 00.15'te TRT 1'de."
Buna göre dizi yeni bölümüyle Cumartesi günü gece 00:15'de ekranlara gelecek.
Evet dizinin yeni bölüm fragmanı çıktı. Yeni bölüm cumartesiden itibaren gece saat 00:15'te ekranlara gelecek.
Ramazan'ın ilk gününden itibaren 15.30'da yayınlanan#AşkınYolculuğuHacıbayramıveli cumartesiden itibaren yeni bölümüyle her gece saat 00.15'te TRT 1'de.
Molla Numan, başına gelen talihsiz olaylar boyunca onu yalnız bırakmayan Ayşe hatunu Peçenek Bey'i Mevlüd Bey'den ister ve nikahları kıyılır. Molla Numan hakkındaki iftiralardan kurtulmuş medreseye dönmüştür lakin manen kendini eksik hissetmektedir. Her şey yolunda giderken medreseden istifa eder ve Abdal Murat ile yola reva olur. Hakk'ın yolunda kendini bulmaya çabalar. Diğer taraftan Şeyh Murat'ın ise oyunlarına devam etmektedir. Somuncu Babayı Engürü'den yollamanın yollarını arar. Numan kendini bilme ve bulma duraklarından bir bir geçerek Engürüye döner. Sultan'ın emriyle hünkar vasalı Manuel ve Molla Numan inançlar üzerine ahali önünde sohbet ederek bir münazaraya girişecektir.
Burak Sevinç : Molla Numan/Hacı Bayram-ı Veli
Hüseyin Soysalan : Somuncu Baba
Sena Çakır : Ayşe Hatun
Sude Kızık : Altınçiçek
Atakan Yarımdünya : Abdal Murat
Kemal Başar : Şeyh Murat
Sinan Albayrak : Mevlüt Bey
Ayhan Önem : Sadreddin
Hüseyin Baylan : Tahsin Efendi
Fırat Topkorur : Molla Rüstem
Zekai Özdemir : Sinan
Derda Yasir Yenal : Emir Buhari
Aydın Sigalı : Molla Fenari
Latif Koru : Yıldırım Bayezid