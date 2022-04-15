Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli, Tekden Film imzalı, ilk bölümü 11 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Kamil Aydın'ın üstlendiği, senaryosunu ise İsa Yıldız, Fatma Nur Güldalı ve Ali Ozan Salkım'ın kaleme aldığı tarih, kurgu ve dini türdeki Türk televizyon dizisi. Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli devam edecek mi, hangi günler, saat kaçta?

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM-I VELİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli normalde her hafta saat 20:00'da Cuma günü yayınlanıyordu. Fakat yapılan değişiklikle dizi yeni bölümüyle Cumartesi gününden itibaren gece 00:15'de ekranlara gelecektir.

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM-I VELİ GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ, YENİ GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli'nin yayın saati değişti. Dizi bundan böyle cumartesiden itibaren her gece saat 00:15'te yayınlanacaktır.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

"''Bundan böyle diline zikirden başka söz yasaktır!''

Ramazan'ın ilk gününden itibaren 15.30'da yayınlanan#AşkınYolculuğuHacıbayramıVeli cumartesiden itibaren yeni bölümüyle her gece saat 00.15'te TRT 1'de."

Buna göre dizi yeni bölümüyle Cumartesi günü gece 00:15'de ekranlara gelecek.

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM-I VELİ 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Evet dizinin yeni bölüm fragmanı çıktı. Yeni bölüm cumartesiden itibaren gece saat 00:15'te ekranlara gelecek.

Ramazan'ın ilk gününden itibaren 15.30'da yayınlanan#AşkınYolculuğuHacıbayramıveli cumartesiden itibaren yeni bölümüyle her gece saat 00.15'te TRT 1'de.

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM-I VELİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Molla Numan, başına gelen talihsiz olaylar boyunca onu yalnız bırakmayan Ayşe hatunu Peçenek Bey'i Mevlüd Bey'den ister ve nikahları kıyılır. Molla Numan hakkındaki iftiralardan kurtulmuş medreseye dönmüştür lakin manen kendini eksik hissetmektedir. Her şey yolunda giderken medreseden istifa eder ve Abdal Murat ile yola reva olur. Hakk'ın yolunda kendini bulmaya çabalar. Diğer taraftan Şeyh Murat'ın ise oyunlarına devam etmektedir. Somuncu Babayı Engürü'den yollamanın yollarını arar. Numan kendini bilme ve bulma duraklarından bir bir geçerek Engürüye döner. Sultan'ın emriyle hünkar vasalı Manuel ve Molla Numan inançlar üzerine ahali önünde sohbet ederek bir münazaraya girişecektir.

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM-I VELİ OYUNCULARI KİMLER?

Burak Sevinç : Molla Numan/Hacı Bayram-ı Veli

Hüseyin Soysalan : Somuncu Baba

Sena Çakır : Ayşe Hatun

Sude Kızık : Altınçiçek

Atakan Yarımdünya : Abdal Murat

Kemal Başar : Şeyh Murat

Sinan Albayrak : Mevlüt Bey

Ayhan Önem : Sadreddin

Hüseyin Baylan : Tahsin Efendi

Fırat Topkorur : Molla Rüstem

Zekai Özdemir : Sinan

Derda Yasir Yenal : Emir Buhari

Aydın Sigalı : Molla Fenari

Latif Koru : Yıldırım Bayezid