Ecem ve Cenk, üç yıldır evli olan bir çiftir. Evliliklerinde cicim aylarını geride bırakan çiftin ilişkisinde, zamanla fikir ayrılıkları ve tartışmalar ortaya çıkar. Gün geçtikçe umutlarını kaybeden ve evliliklerini daha fazla sürdüremeyeceğini düşünür. TRT1 Aşkımız Yeter yeni bölüm HD canlı izleme link var mı? Aşkımız Yeter Canlı izle!

Gün geçtikçe umutlarını kaybeden ve evliliklerini daha fazla sürdüremeyeceğini düşünen Ecem ve Cenk, her gecenin sabahında yeniden birbirlerine tutunup, sevgilerinden güçalarak sorunlarının üstesinden gelmeyi başarır. Aşkımız Yeter Canlı izle! TRT1 Aşkımız Yeter yeni bölüm HD canlı izle!

AŞKIMIZ YETER KONUSU NE?

Ecem ve Cenk, üç yıldır evli olan bir çiftir. Evliliklerinde cicim aylarını geride bırakan çiftin ilişkisinde, zamanla fikir ayrılıkları ve tartışmalar ortaya çıkar. Gün geçtikçe umutlarını kaybeden ve evliliklerini daha fazla sürdüremeyeceğini düşünen Ecem ve Cenk, her gecenin sabahında yeniden birbirlerine tutunup, sevgilerinden güç alarak sorunlarının üstesinden gelmeyi başarır.

Oyuncu Kadrosu: Ümit İbrahim Kantarcılar, Berna Koraltürk, Selda Özbek, Aras Şenol, Nursena Yılmaz.

AŞKIMIZ YETER CANLI İZLE

Aşkımız Yeter dizisini TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.