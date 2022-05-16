Askim sözleri nelerdir? Soolking feat Reynmen - Askim şarkı sözleri! Reynmen - Askim şarkı sözleri hakkında bilgiler! - Haberler

Askim sözleri nelerdir? Soolking feat Reynmen - Askim şarkı sözleri! Reynmen - Askim şarkı sözleri hakkında bilgiler!
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Soolking feat Reynmen - Askim şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 2 milyon ve 100 bin izlenmeyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Soolking feat Reynmen - Askim şarkı sözleri nelerdir? Askim sözleri nedir? Soolking ft. Reynmen - Askim şarkı sözleri nedir?
Soolking feat Reynmen - Askim şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SOOLKİNG FT. REYNMEN - ASKİM ŞARKI SÖZLERİ
Wa, yani, yani, yani, ana
Aşkım, mon amour à moi (Aşkım)
Ah, yani, yani, yani, ana
Ben seni istiyorum, j'te parle à ton papa (Aşkım)
***
Wa, yani, yani, yani, ana
Aşkım, mon amour à moi (Aşkım)
Ah, yani, yani, yani, ana
Ben seni istiyorum, j'te parle à ton papa
***
Ben seni istiyorum (Yeah)
Je te le prouve si tu doutes (WAllah)
Je rêve de toi tous les jours
Ah, habibi ma dani noum
***
Ton amour que tu me donnes, oui ton amour (Ton amour)
Ton amour, j'en ai besoin tous les jours (Tous les jours)
Aucune femme peut rivaliser (Yeah)
Ton amour a remplacé tous les maux (Tous les maux, hey)
***
Habibi-bi-bi, ana (Hey)
Habibi-bi-bi, à moi (Hey)
Habibi-bi-bi, ana (Ah)
***
Wa, yani, yani, yani, ana
Aşkım, mon amour à moi (Aşkım)
Ah, yani, yani, yani, ana
Ben seni istiyorum, j'te parle à ton papa (Aşkım)
***
Wa, yani, yani, yani, ana
Aşkım, mon amour à moi (Aşkım)
Ah, yani, yani, yani, ana
Ben seni istiyorum, j'te parle à ton papa
***
Gelip bi' de beni bana sor
Arama başkasını (Yeah, yeah)
Dönemedim ama yine yok
Olama başkasının
Acımam asla ecelim olsan
Bile inatla severim yoksan
Acıma vur, bak büyüdüm çoktan
Üzemez anla ama ben tek
***
Habibi-bi-bi, ana (Hey)
Habibi-bi-bi, à moi (Hey)
Habibi-bi-bi, ana (Ah)
***
Wa, yani, yani, yani, ana
Aşkım, mon amour à moi (Aşkım)
Ah, yani, yani, yani, ana
Ben seni istiyorum, j'te parle à ton papa (Aşkım)
***
Wa, yani, yani, yani, ana
Aşkım, mon amour à moi (Aşkım)
Ah, yani, yani, yani, ana
Ben seni istiyorum, j'te parle à ton papa
***
Ben tek kaldım yolun ortasında yine kendimle
Gelme
Bi' kez daha çekebilirim kokunu içime
İnan baş edemem, gelme
***
Wa, yani, yani, yani, ana
Aşkım, mon amour à moi (Aşkım)
Ah, yani, yani, yani, ana
Ben seni istiyorum, j'te parle à ton papa (Aşkım)
***
Wa, yani, yani, yani, ana
Aşkım, mon amour à moi (Aşkım)
Ah, yani, yani, yani, ana
Ben seni istiyorum, j'te parle à ton papa
***
Nari, nari, n-na-na
Nari, nari, n-na-na
Nari, nari, na-na (Ah)
Aşkım