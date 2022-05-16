Askim sözleri nelerdir? Soolking feat Reynmen - Askim şarkı sözleri! Reynmen - Askim şarkı sözleri hakkında bilgiler! - Haberler

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SOOLKİNG FT. REYNMEN - ASKİM ŞARKI SÖZLERİ

Wa, yani, yani, yani, ana

Aşkım, mon amour à moi (Aşkım)

Ah, yani, yani, yani, ana

Ben seni istiyorum, j'te parle à ton papa (Aşkım)

***

Wa, yani, yani, yani, ana

Aşkım, mon amour à moi (Aşkım)

Ah, yani, yani, yani, ana

Ben seni istiyorum, j'te parle à ton papa

***

Ben seni istiyorum (Yeah)

Je te le prouve si tu doutes (WAllah)

Je rêve de toi tous les jours

Ah, habibi ma dani noum

***

Ton amour que tu me donnes, oui ton amour (Ton amour)

Ton amour, j'en ai besoin tous les jours (Tous les jours)

Aucune femme peut rivaliser (Yeah)

Ton amour a remplacé tous les maux (Tous les maux, hey)

***

Habibi-bi-bi, ana (Hey)

Habibi-bi-bi, à moi (Hey)

Habibi-bi-bi, ana (Ah)

***

Wa, yani, yani, yani, ana

Aşkım, mon amour à moi (Aşkım)

Ah, yani, yani, yani, ana

Ben seni istiyorum, j'te parle à ton papa (Aşkım)

***

Wa, yani, yani, yani, ana

Aşkım, mon amour à moi (Aşkım)

Ah, yani, yani, yani, ana

Ben seni istiyorum, j'te parle à ton papa

***

Gelip bi' de beni bana sor

Arama başkasını (Yeah, yeah)

Dönemedim ama yine yok

Olama başkasının

Acımam asla ecelim olsan

Bile inatla severim yoksan

Acıma vur, bak büyüdüm çoktan

Üzemez anla ama ben tek

***

Habibi-bi-bi, ana (Hey)

Habibi-bi-bi, à moi (Hey)

Habibi-bi-bi, ana (Ah)

***

Wa, yani, yani, yani, ana

Aşkım, mon amour à moi (Aşkım)

Ah, yani, yani, yani, ana

Ben seni istiyorum, j'te parle à ton papa (Aşkım)

***

Wa, yani, yani, yani, ana

Aşkım, mon amour à moi (Aşkım)

Ah, yani, yani, yani, ana

Ben seni istiyorum, j'te parle à ton papa

***

Ben tek kaldım yolun ortasında yine kendimle

Gelme

Bi' kez daha çekebilirim kokunu içime

İnan baş edemem, gelme

***

Wa, yani, yani, yani, ana

Aşkım, mon amour à moi (Aşkım)

Ah, yani, yani, yani, ana

Ben seni istiyorum, j'te parle à ton papa (Aşkım)

***

Wa, yani, yani, yani, ana

Aşkım, mon amour à moi (Aşkım)

Ah, yani, yani, yani, ana

Ben seni istiyorum, j'te parle à ton papa

***

Nari, nari, n-na-na

Nari, nari, n-na-na

Nari, nari, na-na (Ah)

Aşkım

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