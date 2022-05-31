Aşkı Memnu Pelin kim? Hayal Köseoğlu kimdir ve kaç yaşında? - Haberler

Bir zamanların reyting rekortmeni Kanal D 'nin sevilen dizisi Aşk-ı Memnu eski bölümleriyle yeniden ekranlarda yayınlanıyor. Dizide Pelin karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu dikkat çekti. Hayatı merak edilen genç oyuncu hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Aşkı Memnu Pelin kim? Hayal Köseoğlu kimdir, kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AŞKI MEMNU PELİN KİM?

Kanla D'nin sevilen eski dizilerinden Aşk-ı Memnu ' da Nihal'in en yakın arkadaşı rolünde olan Pelin karakterine Hayal Köseoğlu hayat veriyor.

HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Hayal Köseoğlu 20 Aralık 1992 yılında İstanbul'da doğan Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur.

Hayal Köseoğlu, eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. Küçük yaşta oyunculukla tanışan Köseoğlu, 6 yaşında Kanal d de yayınlanan Ruhsar dizisinde ilk oyunculuk tecrübesini yaşamış; Kanal d de yayınlanan Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Star TV de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl, Show TV de yayınlanan Arkadaşlar İyidir ve star TV de yayınlanan İstanbullu Gelin dizilerinde rol almıştır.

Rol aldığı diziler

1998- Ruhsar

1999- Mahallenin Muhtarları Zekiye

2008-2010 Aşk-ı Memnu Pelin

2011- Muhteşem Yüzyıl Nilüfer Hatun

2016- Arkadaşlar İyidir Merve

2017- Ufak Tefek Cinayetler Derya

2017-2018 İstanbullu Gelin Zeynep

2019- Mucize Doktor Açelya Dingin

Rol aldığı filmler

2019- Sesinde Aşk Var Deniz

2019- Özgür Dünya Duygu

2019- 7. Koğuştaki Mucize Ova'nın gençliği

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