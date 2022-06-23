Aşkı Memnu nerede çekildi? Aşk-ı Memnu dizisi, 4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında yayınlanan ve herkes tarafından yoğun ilgi ile izleniyordu. Bu yıl tekrar seyircisi ile buluşan Aşk-ı Memnu dizisi hakkında Aşkı Memnu nerede çekildi? Aşkı Memnu ne zaman çekildi? merak ediliyor. İşte detaylar...

AŞKI MEMNU NEREDE ÇEKİLDİ?

Aşk-ı Memnu dizisi, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan bir yalıda çekilmiştir. Sarıyer'de Piyasa Caddesi üzerindeki bu yalının sahibi ise iş adamı Rahmi Koç'tur.

AŞK-I MEMNU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Aşk-ı Memnu dizisi4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında yayınlanmıştı. Bu yıl tekrardan Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi 23 Mayıs 2022 tarihinde izleyicileriyle buluşuyor. Aşk-ı Memnu 79. bölümüyle final yaparak sona ermişti.

2022 AŞK-I MEMNU SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

2022 Aşk-ı Memnu saat kaçta başladığı seyirciler tarafından merak ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu hafta içi her gün saat 16.30'da seyircisi ile buluşuyor.

AŞK-I MEMNU KONUSU

İstanbul'da aynı evde yaşayan iki insanın yasak aşkını ve etraflarındaki hayatı konu alır. Dizi, Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Dizi, babasının ölümünden sonra Adnan Bey ile evlenen Bihter Yöreoğlu'nu ve eşinin manevi yeğeni Behlül ile yaşadığı yasak aşk üzerinde yoğunlaşır. Bihter ve henüz üniversitede okuyan eğlence düşkünü Behlül'ün, Adnan Bey'den ve evde yaşayan diğer insanlardan gizli bir ilişkisi olur. Onların hayatlarına ve yaşadıkları dramatik olaylara diğerleri de dahil olur.

AŞK-I MEMNU OYUNCULARI

Beren Saat (Bihter)

Kıvanç Tatlıtuğ (Behlül)

Nebahat Çehre (Firdevs)

Selçuk Yöntem (Adnan Ziyagil)

Zerrin Tekindor (Matmazel)

Hazal Kaya (Nihal Ziyagil)

Batuhan Karacakaya (Bülent Ziyagil)

Nur Fettahoğlu (Peyker)

İlker Kızmaz (Nihat Önal)

Baran Akbulut (Beşir)

Fatma Karanfil(Şayeste)

Rana Cabbar (Süleyman Efendi)

Zerrin Nişancı (Aynur)

Recep Aktuğ (Hilmi Önal)

Gülizar Irmak (Sevil)

Gülsen Tuncer (Arsen Ziyagil)

Evren Duyal (Nesrin)

Ufuk Kaplan (Kathia)

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