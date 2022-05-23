Aşkı Memnu ne zaman başlayacak 2022? Aşkı Memnu ne zaman başladı, hangi kanalda? - Haberler

Aşkı Memnu ne zaman başlayacak 2022? Aşkı Memnu ne zaman başladı, hangi kanalda?
- Güncelleme:
4 Eylül 2008 tarihinde yayınlanmaya başlayan ve finaliyle büyük ilgi gören Türk romantik drama dizisi Aşkı Memnu ne zaman başlayacak 2022? Aşk-ı Memnu hakkında Aşkı Memnu hangi kanalda saat kaçta? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Aşk-ı Memnu kaç sezon? Aşk-ı Memnu kaç bölüm?
Aşkı Memnu ne zaman başlayacak 2022, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İstanbul'da aynı evde yaşayan iki insanın yasak aşkını ve etraflarındaki hayatı konu alır. Dizi, Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Dizi, babasının ölümünden sonra Adnan Bey ile evlenen Bihter Yöreoğlu'nu ve eşinin manevi yeğeni Behlül ile yaşadığı yasak aşk üzerinde yoğunlaşır. Aşkı Memnu ne zaman başlayacak 2022?
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu, 23 Mayıs Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 16:30'da, Kanal D'de yeniden ekrana geliyor.
2 sezon Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu 79. bölümü ile final yaptı. Üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen en çok konuşulan diziler arasında.
Başrolde Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in yer aldığı dizide Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre, Hazal Kaya ve Zerrin Tekindor gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.