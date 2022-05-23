Aşkı Memnu ne zaman başlayacak 2022? Aşkı Memnu ne zaman başladı, hangi kanalda? - Haberler

Aşkı Memnu ne zaman başlayacak 2022, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İstanbul'da aynı evde yaşayan iki insanın yasak aşkını ve etraflarındaki hayatı konu alır. Dizi, Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Dizi, babasının ölümünden sonra Adnan Bey ile evlenen Bihter Yöreoğlu'nu ve eşinin manevi yeğeni Behlül ile yaşadığı yasak aşk üzerinde yoğunlaşır. Aşkı Memnu ne zaman başlayacak 2022?

AŞKI MEMNU NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu, 23 Mayıs Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 16:30'da, Kanal D'de yeniden ekrana geliyor.

AŞK-I MEMNU KAÇ BÖLÜM?

2 sezon Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu 79. bölümü ile final yaptı. Üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen en çok konuşulan diziler arasında.

OYUNCULARI

Başrolde Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in yer aldığı dizide Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre, Hazal Kaya ve Zerrin Tekindor gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

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