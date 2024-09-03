ASKİ Ankara su kesintisi! Yenimahalle, Çankaya, Elmadağ 3-4 Eylül 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 4 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 4 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

4 EYLÜL ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.09.2024 14:00:00

Tamir Tarihi: 3.09.2024 11:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ OSTİM MAHALLESİ BAĞDAT CADDESİ İÇERİSİNDE BULUNAN Q150MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE TESİSİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. ETKİLENEN YERLER:OSTİM OSB MAHALLESİ VE UĞUR MUMCU MAHALLESİ BİR KISMI

Etkilenen Yerler: ETKİLENEN YERLER:OSTİM OSB MAHALLESİ ,UĞUR MUMCU MAHALLESİ BİR KISMI VE İNÖNÜ MAHALLESİ BİR KISMI

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Arıza Tarihi: 3.09.2024 08:30:00

Tamir Tarihi: 3.09.2024 19:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ SERHAT MAHALLESİ ANADOLU BULVARI ÜZERİNDE BULUNAN Q110MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE TESİSİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: ANADOLU BULVARI BİR KISMI VE İVEDİK MAHALLESİ BİR KISMI

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Arıza Tarihi: 3.09.2024 11:40:00

Tamir Tarihi: 3.09.2024 19:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ SUSUZ MAHALLESİNDE Q100MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE TESİSİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: SUSUZ MAHALLESİ KÖY İÇİ

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.09.2024 15:35:00

Tamir Tarihi: 3.09.2024 17:00:00

Detay: Ahlatlıbel Mahallesi 1828 Sokak içerisinde ani oluşan Ø90'lık şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Ahlatlıbel Mahallesi üst kotları ve civarı

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.09.2024 16:30:00

Tamir Tarihi: 3.09.2024 19:30:00

Detay: Tatlıca mahallesi Şehit İbrahim Göcen sokaktaki ana dagıtım şebeke hattındaki arızadan kaynaklı su kesintisi yaşanmaktadır

Etkilenen Yerler: konutkur sokak şehit ibrahim göçen sokak

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.09.2024 16:45:00

Tamir Tarihi: 3.09.2024 20:00:00

Detay: Y.BEYAZIT MAHALLESİ HİTAP SOKAKTA OLUŞAN 100 LÜK PVC BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR

Etkilenen Yerler: Y.BEYAZIT MAHALLESİ İZZET BEGOVİÇ CADDESİNE BAĞLI SOKAKLAR