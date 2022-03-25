ASKİ Ankara su kesintisi: (GÜNCEL) 25 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi...

ANKARA (Haberler.com) - Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( Aski ) 25 Mart Cuma günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

25 MART ANKARA SU KESİNTİLERİ

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 24.03.2022 09:45:00

Tamir Tarihi: 24.03.2022 17:00:00

Detay: YAVUZ SELİM MAHALLESİ Ş.ALİ KAYAN CADDESİNE DÖŞENEN 110 LUK PE100 BORU NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR

Etkilenen Yerler: YAVUZ SELİM MAHALLESİ Ş.ALİ KAYAN CADDESİNE BAĞLI SOKAKLAR

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 25.03.2022 08:00:00

Tamir Tarihi: 25.03.2022 13:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ OSTİM (OSB) MAHALLESİ ATİSAN SANAYİ SİTESİ 253. SOKAK İÇERİSİNDE Ø 100mm LİK İÇME SUYU ŞEBEKE İLETİM HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZADAN KAYNAKLI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: OSTİM (OSB) MAHALLESİ ATİSAN SANAYİ SİTESİ VE CİVARI

Haberler.com - Gündem