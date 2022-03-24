ASKİ Ankara su kesintisi: (GÜNCEL) 24 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi...

ANKARA (Haberler.com) - Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( Aski ) 24 Mart Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

24 MART ANKARA SU KESİNTİLERİ

KALECİK

Arıza Tarihi: 23.03.2022 18:45:00

Tamir Tarihi: 23.03.2022 21:00:00

Detay: Kalecik ilçesi Çansa Kale mahallesi Mustafa Tamkoç sokak içinde meydana gelen arıza nedeni ile su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Çansa Kale mahallesi, Tabakhane mahallesi

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