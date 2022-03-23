ASKİ Ankara su kesintisi: (GÜNCEL) 23 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi...

ANKARA (Haberler.com) - Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( Aski ) 23 Mart Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 23 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

23 MART ANKARA SU KESİNTİLERİ

Son bildirim şu şekildedir:

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 23.03.2022 08:00:00

Tamir Tarihi: 23.03.2022 20:00:00

Detay: Su İnşaat Dairesi Başkanlığı uhdesinde Dikmen cad. ile 841.sok kesişimi bulunan T-15 Su deposuna ait manevra odası mekanik tesisatında bakım ve onarım çalışmaları yapılacağından dolayı 23.03.2022 Çarşamba günü 08:00 ile 20:00 saatleri arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Ata Mahallesi Karapınar Mahallesi Huzur Mahallesi Akpınar Mahallesi Gökkuşağı Mahallesi

Haberler.com - Gündem