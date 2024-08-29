ASKİ Ankara su kesintisi! Etimesgut, Beypazarı, Yenimahalle 29-30 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...

29 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.08.2024 12:00:00

Tamir Tarihi: 29.08.2024 17:00:00

Detay: Etimesgut ilçesi Atayurt Mahallesi içerisinde imalatı tamamlanan içme suyu hattının mevcut hatta bağlantı çalışmaları yapılacağından planlı su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Atayurt Mahallesi bir kısmı

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.08.2024 08:50:00

Tamir Tarihi: 29.08.2024 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi 75.yıl Bulvarında 160`LIK PE100 İÇME SUYU HATTI Döşenmesi Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Ayvaşık Mahallesi Geneli

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.08.2024 10:00:00

Tamir Tarihi: 29.08.2024 20:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ UĞUR MUMCU MAHALLESİ 1638 .SOKAK İÇERİSİNDE BULUNAN Ø100MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE TESİSİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: UĞUR MUMCU MAHALLESİ 1638 .SOKAK VE CİVARI.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.08.2024 13:05:00

Tamir Tarihi: 29.08.2024 16:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Akyazı Marangozlar Sanayi Sitesi İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZA Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Ayvaşık Mahallesi Ve Akyazı Marangozlar Sanayi Sitesi Bir Kısmı

KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.08.2024 14:15:00

Tamir Tarihi: 29.08.2024 17:00:00

Detay: Keçiören ilçesi, Kanuni mahallesi 772 sokak içerisinde Q 150 lik ana iletim hattında meydana gelen arızadan dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: KANUNİ-OVACIK-ATAPARK Mahalleleri etkilenmektedir.

AKYURT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.08.2024 16:20:00

Tamir Tarihi: 29.08.2024 18:30:00

Detay: YILDIRIM MAHALLESİ KRİSTAL CADDESİ İÇİNDE TÜRK TELEKOM FİRMASI KAZI ESNASINDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA ZARAR VERMİŞTİR BU NEDENLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR (VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.)

Etkilenen Yerler: YILDIRIM MAHALLESİ TAMAMI