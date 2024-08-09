ASKİ Ankara su kesintisi! Beypazarı, Yenimahalle, Mamak 10-11 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...

10 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.08.2024 10:30:00

Tamir Tarihi: 9.08.2024 15:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Akyazı Küme Evlerinde Müteahhitten Kaynaklı Oluşan Arızadan Dolayı Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Ayvaşık Mahallesi Ve Akyazı Küme Evleri Bir Kısmı