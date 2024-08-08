ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Pursaklar, Nallıhan, Etimesgut 8-9 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...

8 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.08.2024 16:15:00

Tamir Tarihi: 8.08.2024 19:00:00

Detay: Pursaklar İlçesi Yeşilova Mahallesi Kıbrıs caddesi İçerisinde Oluşan Arıza Nedeniyle Su Kesintisi Yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Sirkeli Yeşilova Mahallesi bir kısmı Sirkeli Yeşilyurt Mahallesi bir kısmı

NALLIHAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.08.2024 17:00:00

Tamir Tarihi: 8.08.2024 23:55:00

Detay: PLANSIZ KESİNTİ : ÇAYIRHAN MAHALLESİ MERKEZ DEPOLARDAKİ SU SEVİYESİNİN AŞIRI KULLANIMDAN DOLAYI AZALMASI SEBEBİYLE BELİRLİ BİR SÜRE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: ÇAYIRHAN MAHALLESİ

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.08.2024 22:00:00

Tamir Tarihi: 9.08.2024 08:00:00

Detay: Su İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından Etimesgut İlçesi Bağlıca Mahallesinde İmalatı tamamlanan içme suyu hatlarının mevcut hatta bağlantıları yapılacağından planlı su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yeni Bağlıca Mahallesi bir kısmı ve Bağlıca Mahallesi bir kısmı

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.08.2024 11:15:00

Tamir Tarihi: 8.08.2024 16:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi Hürken1 Sokakta Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi Hürken1 Sokak Ve Başağaç Mahallesinin Bir Kısmı