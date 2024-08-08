ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 8 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ANKARA'DA SU KESİNTİSİ NEREDE OLACAK?

Arıza Tarihi: 8.08.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 8.08.2024 14:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ İNCEK MAHALLESİ BİLGEN SOKAKTA @ 100 DUCTİL HATTINDAKİ BRANŞMAN BAĞLANTISI NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: İNCEK MAHALLESİ.

Arıza Tarihi: 8.08.2024 22:00:00

Tamir Tarihi: 9.08.2024 08:00:00

Detay: Su İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından Etimesgut İlçesi Bağlıca Mahallesinde İmalatı tamamlanan içme suyu hatlarının mevcut hatta bağlantıları yapılacağından planlı su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yeni Bağlıca Mahallesi bir kısmı ve Bağlıca Mahallesi bir kısmı

Arıza Tarihi: 8.08.2024 10:05:00

Tamir Tarihi: 8.08.2024 17:00:00

Detay: Gazi mahallesi şehit rahmi caddesi içerisinde su inşaat daire başkanlığının yapmış olduğu çalışma nedeniyle nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: gazi mahallesi içerisindeki yenibacı mevkii