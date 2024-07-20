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ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sincan, Etimesgut, Beypazarı 20-21 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi!

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Ankara ASKİ Sincan, Etimesgut, Beypazarı su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 21 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 21 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 21 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 21 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

20 TEMMUZ ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.07.2024 16:00:00

Tamir Tarihi: 20.07.2024 13:00:00

Detay: yenikayı mahallesi küme evleri içerisindeki pompada oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: yenikayı mahallesi ve bucuk mevkii

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 20.07.2024 10:30:00

Tamir Tarihi: 20.07.2024 17:00:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİ ŞEHİTALİ MAHALLESİ ŞEBEKE HATTINDAKİ ARIZADAN KAYNAKLI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ŞEHİTALİ KÖYÜ İLE 8 EVLER VİLLALARI

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 20.07.2024 12:00:00

Tamir Tarihi: 20.07.2024 17:00:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİ AŞAĞIYURTÇU MAHALLESİ İÇİNDEKİ ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN KAYNAKLI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: AŞAĞIYURTÇU MAHALLESİ,DÜNYA BİRLİK SİTESİ , GOLFKENT SİTESİ

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 20.07.2024 12:20:00

Tamir Tarihi: 20.07.2024 15:30:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Akyazı Küme Evlerin`de Müttehitten Kaynaklı Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Ayvaşık Mahallesi Ve Akyazı Küm evleri Bir Kısmı

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Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi Beypazarı Etimesgut Ankara Gündem Gündem Yaşam Haberler

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