ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sincan, Ayaş, Çankaya 19-20 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 20 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 20 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

19 TEMMUZ ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 19.07.2024 16:00:00

Tamir Tarihi: 20.07.2024 13:00:00

Detay: yenikayı mahallesi küme evleri içerisindeki pompada oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: yenikayı mahallesi ve bucuk mevkii