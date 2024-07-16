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ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Çubuk, Beypazarı, Ayaş 16-17 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi!

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Ankara ASKİ Çubuk, Beypazarı, Ayaş, Sincan su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

16 TEMMUZ ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 15.07.2024 10:40:00

Tamir Tarihi: 15.07.2024 13:00:00

Detay: DUMLUPINAR MAHALLESİ KÜMEEVLERDE OLUŞAN 75 LİK PVC BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR

Etkilenen Yerler: DUMLUPINAR MAHALLESİ GENELİ

AYAŞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 13.07.2024 21:00:00

Tamir Tarihi: 14.07.2024 13:00:00

Detay: Gökçebağ ve Başayaş Mahallelerini besleyen Karayolları mevkiindeki kuyuda meydana gelen Enerji-SA kaynaklı arızadan dolayı plansız kesinti uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Başayaş, Gökçebağ Mahalleleri

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 16.07.2024 11:50:00

Tamir Tarihi: 16.07.2024 18:00:00

Detay: bacı kuyularında oluşan elektrik arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: hürriyet mahallesi tamamı

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 16.07.2024 13:30:00

Tamir Tarihi: 16.07.2024 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi 8. Sokakta Bulunan Abone Hattında Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi 8. Sokak Ve Ayvaşık Mahallesinin Bir Kısmı

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