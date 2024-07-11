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ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi!

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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

11 TEMMUZ ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 10.07.2024 13:00:00

Tamir Tarihi: 11.07.2024 08:00:00

Detay: PLANLI KESİNTİ TOKİ YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YENİ TOKİ EVLERİNDE İÇME SUYU HATTI BAĞLANTISI YAPILMASI AMACI İLE SAAT 13:00-17:00 ARASI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: AYVAŞIK MAHALLESİ HEMŞİRE ŞENGÜL UZUNER CAD, HEMŞİRE HANDAN KURTULUŞ CAD, CENGİZ ÖZALP BULVARI VE AYVAŞIK MAHALLESİNİN BİR KISMI

MAMAK

Arıza Tarihi: 11.07.2024 10:00:00

Tamir Tarihi: 11.07.2024 17:00:00

Detay: Başkanlığımız tarafından Mamak su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüz Sorumluluğu sahası içerisinde bulunan Bahçeler üstü mahallesinde kayıp kaçak su çalışmalarına başlanmış olup.söz konusu iş için alt bölge oluşturma çalışmaları kapsamında izole alt bölge oluşturulabilmesi için sıfır basınç testi yapılması gerekmektedir. Bahsi çalışmanın yapılabilmesi için su kesinti yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Bahçeler üstü. Hürel .Gülüveren mahallerin üst kotları

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 11.07.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 11.07.2024 12:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Bulgurdede 5 Sokakta Bulunan Abone Hattında Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Bulgurdede 5 Sokak Ve Cumhuriyet mahallesinin bir kısmı

BALA

Arıza Tarihi: 11.07.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 11.07.2024 23:30:00

Detay: Bala ilçesi Abazlı mahallesi iletim hattında oluşan arıza nedeni ile su kesintisi yaşanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz

Etkilenen Yerler: Abazlı, Yeniköy, Koçyayla ve Aydoğan mahalleleri

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 11.07.2024 15:30:00

Tamir Tarihi: 11.07.2024 17:30:00

Detay: Plansız su kesinti tarihi Adres:Akpınar mahallesi,Ahmet Yesevi caddesi içi,400 lük S-8 hattındaki arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır,

Etkilenen Yerler: Akpınar mahallesi, Karapınar mahallesi,Şehit Cengiz Karaca mahallesi, Mürsel Uluç mahallesi, Ata mahallesi, Huzur mahallesi

AYAŞ

Arıza Tarihi: 11.07.2024 14:15:00

Tamir Tarihi: 17.07.2024 17:30:00

Detay: Yeni depo bağlantısı nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Bayram Mahallesi geneli.

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