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ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 10-11 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi!

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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 11 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 11 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

10 TEMMUZ ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 10.07.2024 11:00:00

Tamir Tarihi: 10.07.2024 22:00:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİ ERYAMAN (DEVLET)MAHALLESİ ŞAPKA DEVRİMİ CADDE İLE 376. SOKAK KESİŞİMİNDE İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: TUNAHAN MAHALLESİ BİR KISMI,ERYAMAN(DEVLET)MAHALLESİ BİR KISMI ,GAZİ CADDESİ,METROMALL AVM VE CİVARI

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 10.07.2024 13:00:00

Tamir Tarihi: 10.07.2024 19:00:00

Detay: PLANLI KESİNTİ TOKİ YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YENİ TOKİ EVLERİNDE İÇME SUYU HATTI BAĞLANTISI YAPILMASI AMACI İLE SAAT 13:00-17:00 ARASI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: AYVAŞIK MAHALLESİ HEMŞİRE ŞENGÜL UZUNER CAD, HEMŞİRE HANDAN KURTULUŞ CAD, CENGİZ ÖZALP BULVARI VE AYVAŞIK MAHALLESİNİN BİR KISMI

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 10.07.2024 11:00:00

Tamir Tarihi: 10.07.2024 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Akif Bey Sokakta Bulunan Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Akif Bey Sokak Ve Hacıkara Mahallesinin Bir Kısmı

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 10.07.2024 13:30:00

Tamir Tarihi: 10.07.2024 16:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ :YENİ BATI MAHALLESİ NECİP FAZIL CADDESİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN Ø150 MM ÇAPINDAKİ DUKTİL İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: YENİ BATI MAHALLESİ NECİP FAZIL CAD VE CİVARI.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 10.07.2024 14:00:00

Tamir Tarihi: 19.07.2024 19:00:00

Detay: hürriyet mahallesi semaver caddesi içerisinde meydana gelen enerjisa kaynaklı su arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: semaver caddesi ve çevresi

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