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ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi!

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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

9 TEMMUZ ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 8.07.2024 23:15:00

Tamir Tarihi: 9.07.2024 11:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Zafer Mahallesi 3.Sokak Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Zafer Mahallesi 3.Sokak Bir Kısmı

POLATLI

Arıza Tarihi: 9.07.2024 08:40:00

Tamir Tarihi: 9.07.2024 19:00:00

Detay: Şentepe Mahallesi Kahramanlar Caddesi üzerinde 400 lük iletim şebeke hattında oluşan su arızası nedeniyle Plansız su kesintisi uygulanacaktır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi bir bölümü, Esentepe Mahalle bir bölümü, Gülveren Mahallesi bir bölümü

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 9.07.2024 09:25:00

Tamir Tarihi: 9.07.2024 15:00:00

Detay: Altındağ İlçesi,Örnek Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı İle Etlik Caddesindeki içme suyu şebeke borusundaki arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Örnek mahallesinin Bir Kısmı

BALA

Arıza Tarihi: 9.07.2024 13:00:00

Tamir Tarihi: 9.07.2024 23:30:00

Detay: BALA İLÇESİ TOL 2 POMPA İSTASYONUNDA OLUŞAN MOTOR ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: ŞENTEPE MAH HAMİDİYE MAH KARTALTEPE MAH GÖZTEPE MAH İSMETPAŞA MAH ABAZLI MAH YENİKÖY MAH AHMETÇAYIRI MAH AYDAĞAN MAH AŞIKOĞLU MAH ERGİN YAYLASI

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 9.07.2024 13:30:00

Tamir Tarihi: 9.07.2024 17:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ KARACAKAYA MAHALLESİ 2700 CAD MEBUSKENT SİTESİ ÖNÜNDE MEYDANA GELEN Ø200 MM ÇAPINDAKİ DUKTİL İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: KARACAKAYA MAHALLESİ 2700 CAD NEBUSKENT VİLLALARI.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 9.07.2024 14:50:00

Tamir Tarihi: 9.07.2024 21:00:00

Detay: hürriyet mahallesi duman sokak içerisinde meydana gelen enerjisa kaynaklı arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: duman sokak ve çevresi

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 9.07.2024 15:00:00

Tamir Tarihi: 9.07.2024 21:00:00

Detay: Şenyuva mahallesi defne caddesi ile meriç cad. köşe adresinde Q 350 lik iletim hattında meydana gelen arızadan dolayı tamiratını yapmak için su kesintisi yapılmaktadır

Etkilenen Yerler: Şenyuva Mahallesi ve civarı

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 9.07.2024 17:00:00

Tamir Tarihi: 9.07.2024 23:55:00

Detay: PLANLI KESİNTİ: ÇAYIRHAN MAHALLESİ İÇMESUYU DEPOLARINDA AŞIRI KULLANIMDAN DOLAYI SEVİYELER DÜŞTÜĞÜ İÇİN BELİRLİ BİR SÜRE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: İŞÇİLER CADDESİ , BÜLENT ECEVİT CADDESİ

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 10.07.2024 10:00:00

Tamir Tarihi: 10.07.2024 15:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ KİZİLCASAR MAHALLESİ TEK YAPI KOOPARATİFİNDE ŞEBEKE HATTINDA BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: TEK YAPI KOOPARATİFİ.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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