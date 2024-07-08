Üye Girişi
Haberler

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

8 TEMMUZ ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 8.07.2024 08:30:00

Tamir Tarihi: 8.07.2024 20:00:00

Detay: Hürriyet mahallesini besleyen su deposundaki seviye azlığı nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: hürriyet mahallesi tamamı.

POLATLI

Arıza Tarihi: 8.07.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 8.07.2024 17:00:00

Detay: ARIZA TARİHİ VE SAATİ 08.07.2024 09:00 TAMİR TARİHİ 08.07.2024 17:00 PLANSIZ SU KESİNTİSİ: İstiklal Mahallesi Gencebay Sokak üzerinde bulunan içme suyu şebeke hattına 3. Şahıslardan dolayı Yüklenici Firma Kaynaklı Su ŞebekeHattı arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz). ETKİLENEN YERLER:İstiklal mahallesi bir bölümü –Yenimahalle mahallesi bir bölümü

Etkilenen Yerler: İstiklal mahallesi bir bölümü –Yenimahalle mahallesi bir bölümü

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 8.07.2024 13:15:00

Tamir Tarihi: 8.07.2024 19:00:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİ BAĞLICA MAHALLESİ SÜMER SOKAK İLE YILMAZ SOKAK KESİŞİMİNDE İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: BAĞLICA KÖY İÇİ VE GÖKÇEKENT SİTESİ

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 8.07.2024 14:00:00

Tamir Tarihi: 8.07.2024 18:00:00

Detay: Ayvaşık Mahallesi Taşlı Tarla Sokakta Bulunan Abone Hattında Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Taşlı Tarla Sokak

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi Ankara Gündem Gündem Yaşam Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor

 SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde

SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde

 Elde kalanları da sattı! Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti

Elde kalanları da sattı! Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti

Bakmadan Geçme

Recep İvedik 3 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 3 filmi ne zaman, nerede çekildi? 8-9 Temmuz hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Dinazor Avı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dinazor Avı filmi ne zaman, nerede çekildi? Servet Operasyonu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Servet Operasyonu filmi ne zaman, nerede çekildi? Kırık kalp sendromu nedir? Kırık kalp sendromunun belirtileri neler, nasıl geçer? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! Ciro Immobile kimdir? Hangi takımlarda oynadı? Ciro Immobile nereli, kaç yaşında? Panama filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Panama filmi ne zaman, nerede çekildi? Yıldızlararası filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yıldızlararası filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! 1917 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 1917 filmi ne zaman, nerede çekildi? Sosyal Demokrat Halkçı Parti nedir? Sosyal Demokrat Halkçı Parti neden kapatıldı, siyasi görüşü ne? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8-9 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Mücahit Can Akçay kimdir? Mücahit Can Akçay hangi takımda oynuyor?
ATM'lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak

ATM'lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title