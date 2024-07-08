ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

8 TEMMUZ ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 8.07.2024 08:30:00

Tamir Tarihi: 8.07.2024 20:00:00

Detay: Hürriyet mahallesini besleyen su deposundaki seviye azlığı nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: hürriyet mahallesi tamamı.

POLATLI

Arıza Tarihi: 8.07.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 8.07.2024 17:00:00

Detay: ARIZA TARİHİ VE SAATİ 08.07.2024 09:00 TAMİR TARİHİ 08.07.2024 17:00 PLANSIZ SU KESİNTİSİ: İstiklal Mahallesi Gencebay Sokak üzerinde bulunan içme suyu şebeke hattına 3. Şahıslardan dolayı Yüklenici Firma Kaynaklı Su ŞebekeHattı arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz). ETKİLENEN YERLER:İstiklal mahallesi bir bölümü –Yenimahalle mahallesi bir bölümü

Etkilenen Yerler: İstiklal mahallesi bir bölümü –Yenimahalle mahallesi bir bölümü

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 8.07.2024 13:15:00

Tamir Tarihi: 8.07.2024 19:00:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİ BAĞLICA MAHALLESİ SÜMER SOKAK İLE YILMAZ SOKAK KESİŞİMİNDE İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: BAĞLICA KÖY İÇİ VE GÖKÇEKENT SİTESİ

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 8.07.2024 14:00:00

Tamir Tarihi: 8.07.2024 18:00:00

Detay: Ayvaşık Mahallesi Taşlı Tarla Sokakta Bulunan Abone Hattında Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Taşlı Tarla Sokak