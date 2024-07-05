ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi!
ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...
5 TEMMUZ ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
POLATLI
Arıza Tarihi: 5.07.2024 11:00:00
Tamir Tarihi: 5.07.2024 18:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: İstiklal mah türkalp caddesi üzerinde 3.şahıslardan Dolayı Yüklenici Firmadan Kaynaklı Su Şebeke Hattında Oluşan arıza Nedenyle Plansız Su kesintisi uygulanmaktadır. (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)
Etkilenen Yerler: İstiklal mahallesi, Yeni mahalle bir bölümü
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 5.07.2024 12:00:00
Tamir Tarihi: 5.07.2024 14:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ ANADOLU BULVARI YDA DÜKKANLARI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN PEØ110 MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ ANADOLU BULVARI MEHMET AKİF ERSOY KONUTLARI VE CİVARI.
BALA
Arıza Tarihi: 5.07.2024 14:30:00
Tamir Tarihi: 5.07.2024 23:30:00
Detay: BALA İLÇESİ DEPO İLETİM HATTIDA OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: ABAZLI MAH YENİKÖY MAH KOÇYAYLA MAH AHMETÇAYIRI AYDOĞAN MAH AŞIKOĞLU ERGİN YAYLASI
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 5.07.2024 15:00:00
Tamir Tarihi: 5.07.2024 18:00:00
Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ TAŞPINAR MAHALLESİ SERPMELERDE Q110 PE BORUDAKİ ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: TAŞPINAR MAHALLESİ.
AKYURT
Arıza Tarihi: 5.07.2024 15:30:00
Tamir Tarihi: 5.07.2024 21:00:00
Detay: Timurhan mahallesi kay.abidin çoşkun caddesi içinde oluşan Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arıza Nedeniyle Su Kesintisi Yapılmıştır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
Etkilenen Yerler: TİMURHAN MAH BÜĞDÜZ MAHALLESİ YILDIRIM MAHALLESİ BEYAZIT MAHALLESİ ŞEHLER MAHALLESİ ÇINAR MAHALLESİ ÇANKIRI BULVARI BALIKHİSAR ÇANKIRI BULVARI GÜZELHİSAR MAHALLESİ ÇANKIRI BULVARI YEŞİTEPE MAHALLESİ
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 5.07.2024 16:00:00
Tamir Tarihi: 5.07.2024 20:00:00
Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ BALLIK PINAR MAHALLESİ BALLIK PINAR CADDESİNDE @ 100 PVC BORUDAKİ ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: BALLIKPINAR MAHALLESİ
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 5.07.2024 16:30:00
Tamir Tarihi: 5.07.2024 19:00:00
Detay: Yenidoğan mahallesi Mehmet Akif ersoy sokaktaki arızadan dolayı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: mehmet akir ersoy sok yeni toki blokları