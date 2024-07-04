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ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi!

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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

4 TEMMUZ ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 3.07.2024 11:55:00

Tamir Tarihi: 3.07.2024 16:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Bağırsak Dere Mevkii Müteahhit Çalışmasından Dolayı Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Ayvaşık Mahallesi Bağırsak Dere Mevkii Bir Kısmı

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 4.07.2024 10:00:00

Tamir Tarihi: 4.07.2024 15:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ EYMİR MAHALLESİ AKSU SOKAKTA @ 110 PE BORUDAKİ ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: TOKİ

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 4.07.2024 13:00:00

Tamir Tarihi: 4.07.2024 17:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ KİZİLCASAR MAHALLESİ TEK YAPI KOOPERATİFİNDE @ 100 PVC BORUDAKİ ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: TEK YAPI KOOPERATİFİ.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 4.07.2024 13:00:00

Tamir Tarihi: 4.07.2024 17:00:00

Detay: Ahlatlıbel mahallesi Öysekent sitesindeki, Psw-22 su deposundaki bakım çalışması nedeniyle su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Ahlatlıbel mahallesi, Öysekent sitesi, Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı içi, Adalet Akademisi, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ,golf federasyonu

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 4.07.2024 23:00:00

Tamir Tarihi: 5.07.2024 07:00:00

Detay: PLANLI KESİNTİ: ÇAYIRHAN MAHALLESİNDE AŞIRI KULLANIMDAN DOLAYI DEPO SEVİYELERİNİN DÜŞMESİNDEN KAYNAKLI PLANLI BİR ŞEKİLDE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ABONELERİMİZDEN ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ÇAYIRHAN MAHALLESİ FATİH CADDESİ VE ÜST KISIMLARI

POLATLI

Arıza Tarihi: 4.07.2024 16:00:00

Tamir Tarihi: 4.07.2024 20:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Fatih Mahallesi Byıktay Cadde Üzerinde 225 lik Su şebeke Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Plansız Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Fatih Mahallesi Zafer mahallesi cumhuriyet mahallesi yeni mahalle

POLATLI

Arıza Tarihi: 4.07.2024 16:00:00

Tamir Tarihi: 4.07.2024 20:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Şehitlik Mahallesi Ulubatlı hasan Cadde Üzeinde Su şebeke Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Plansız Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi

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