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ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi!

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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 4 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 4 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 4 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 4 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

3 TEMMUZ ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 3.07.2024 12:20:00

Tamir Tarihi: 3.07.2024 19:00:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİ AYYILDIZ MAHALLESİ 1551 SOKAK İÇİNDEKİ İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: AYYILDIZ MAHALLESİ,OĞUZLAR MAHALLESİ,TOPÇU MAHALLESİ BİR KISMI,AHİ MESUT MAHALLESİ BİR KISMI

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 3.07.2024 14:00:00

Tamir Tarihi: 3.07.2024 20:00:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİ BAĞLICA MAHALLESİ BAĞLICA BULVARI İÇİNDEKİ İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: BAĞLICA MAHALLESİ BİR KISMI,YENİ BAĞLICA MAHALLESİ BİR KISMI

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 3.07.2024 15:15:00

Tamir Tarihi: 3.07.2024 17:30:00

Detay: Akpınar mahallesi 841. Cadde içi,125 lik şebeke hattı arızası nedeniyle Su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Akpınar mahallesi ,Karapınar mahallesi, huzur mahallesi üst kotları, Ata mahallesi, Şehit Cevdet Özdemir, Gökkuşağı.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 3.07.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 3.07.2024 17:00:00

Detay: Yaşamkent Mahallesi 3294 sokak içi Etimesgut bölge kanal çalışması yaptığından 100lük Düktil boru engel olduğundan dolayı sular kesilmiştir

Etkilenen Yerler: Alacaatlı Mahallesi, Dodurga Mahallesi , Yaşamkent Mahallesi bir kısmı

POLATLI

Arıza Tarihi: 3.07.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 3.07.2024 17:00:00

Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ: POLATLI İLÇESİ: İstiklal Mahallesi Türkalp sokak üzerinde alt yapı yatırım çalışmaları nedeniyle Planlı su kesintisi uygulanacaktır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: istiklal Mahallesi

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 3.07.2024 11:00:00

Tamir Tarihi: 3.07.2024 21:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YENİ BATI MAHALLESİ FATİH SULTAN MEHMET BULVARI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN Ø150 MM ÇAPINDAKİ DUKTİL İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: YENİ BATI MAHALLESİ FATİH SULTAN MEHMET BULVARI , MÜLK CAD CİVARI.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 3.07.2024 11:55:00

Tamir Tarihi: 3.07.2024 16:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Bağırsak Dere Mevkii Müteahhit Çalışmasından Dolayı Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Ayvaşık Mahallesi Bağırsak Dere Mevkii Bir Kısmı

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