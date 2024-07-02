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ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi!

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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

2 TEMMUZ ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 2.07.2024 09:05:00

Tamir Tarihi: 2.07.2024 23:55:00

Detay: menderes mahallesi mevlana caddesi ile gür sokak kesişiminde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: 29 ekim mahallesi, menderes mahallesi, çoğlu mahallesi ve adalet mahallesi tamamı

BALA

Arıza Tarihi: 2.07.2024 08:30:00

Tamir Tarihi: 2.07.2024 18:00:00

Detay: BALA İLÇESİ AFŞAR MAHALLESİ ŞEBEKE DAĞITIM HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: AFŞAR MAHHALLESİ

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